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「高質量發展吉林行」啟動 展示現代吉林之美

【Presented by：WAW Creation】白山黑水的吉林，在新時代的面貌是怎樣的呢?

我們可以想像，在新發展理念推動下，吉林將會展示另一種美態，特別早已有不少吉林高質量發展、高水平開放的故事流傳開來。

為了讓外界更好地了解吉林，由吉林省委網信辦、吉林省商務廳、光明網主辦，中國網絡社會組織聯合會、鳳凰網吉林頻道等單位承辦的「高質量發展吉林行」網路主題活動，已於10月13日在吉林長春正式啟動。

採訪團將連續五日（10月13至18日），赴吉林省長春市、松原市、白城市、長白山保護開發區等地，開展實地調研採訪；向大家展示現代吉林之美，而鳳凰網吉林亦會全程直播。

Presented by﹕WAW Creation

 

首站走進一汽NBD總部

事實上，吉林可以說是中國的汽車、電影、航天事業搖籃，在新時代更於諸多領域實現了領跑。例如中國一汽出產的紅旗汽車達成了民族汽車品牌復興的大旗；中車長客公司出產的高速動車組復興號定義了中國速度；長光衛星公司研製的「吉林一號」衛星星座展示了吉林人在航天航空領域的新成就。

中央新聞網站、粵港澳大灣區媒體採訪團的第一個行程，便是走訪中國一汽NBD總部，深入了其高品質發展，如何能掌控關鍵核心技術。

據知中國一汽研發總院於2017年9月成立，前身可追溯至1950年在北京南池子成立的汽車實驗室，主要負責中國一汽科技創新管理與技術創新研究，以及紅旗品牌平台及整車、動力總成、新能源「三電」、智能網聯、軟件開發。現在，研發總院分別在中國北京、南京、天津、 海南、東營，德國慕尼黑設立了研發及試驗公司，形成全球研發格局。現有人員4,463人，其中專業技術人才3,630人、技能工匠833人。

 

認識「國車」「旗跡」

「紅旗車」是名符其實的國賓車，在中國重要國事活動中頻頻亮相。從65年前的第一輛紅旗轎車下線，到現在形成全系列、多車型產品佈局。

來到這裏，當然要到「紅旗文化展館」，這個隸屬於中國第一汽車集團有限公司的展館，於2007年6月18日落成，住居吉林省長春市高新區蔚山路4888號；展陳面積3,200平方米。

紅旗文化展館是集展覽、公共教育、文化交流為一體，以「旗跡」為主題，一方面展示「紅旗」從誕生到成為「國車」，再到新時代強勢崛起的足跡；另一方面則展示了六十多年的發展足跡中，如何做強民族汽車品牌，中國一汽、紅旗品牌所創造的奇蹟。