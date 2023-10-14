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大行齊劈目標價 京東日挫11% 市值蒸發430億 拖累科網股

【明報專訊】市場昨流出京東（9618、美：JD）創辦人劉強東被捕傳言，加上內地經濟表現疲軟，大行狠削京東目標價，對其收入增長以及內地宏觀經濟表現感到擔憂，當中以大摩急劈四成目標價最熊。京東昨日股價曾跌至102.5元，見上市新低，收市仍跌11.5%至104.2元，市值單日已蒸發430億元跌至3313.2億元水平。京東系股價同樣急跌，京東健康（6618）昨收報38.45元，跌4.83%；京東物流（2618）收報9.41元，跌4.85%。

明報記者 蕭嘉聰

午後澄清「劉姓商人被抓」屬謠言

市場昨日傳出「劉姓商人涉嫌違法被抓」的消息，京東發言人午後於微博澄清，指相關謠言是被別有用心的人刻意發布在京東相關新聞動態，試圖混淆視聽、操縱輿論。集團對此惡劣行徑表示強烈憤慨，並已向公安機關報案。

相對有否有關人士被抓，一眾券商更關注京東的第三季業績。大摩預期，京東第三季收入按年僅增1.1%，並將京東今年收入預測下調3%，2024及2025年收入預測分別下調4%及7%，以反映內地消費情緒較預期更疲弱。該行認為，內地長期消費降級趨勢之下，如京東無法成功迎合低價策略，將令其在電商市場中處於不利位置。該行又指出，由於明年增長及盈利能力仍存在不確定因素，雖然京東估值已處於低位，但仍將其美股投資評級由「增持」降至「與大市同步」，目標價由55美元下調40%至33美元。

大摩：內地消費降級 京東難迎合

野村預期，京東第三季收入按年增長1%至2,460億元人民幣，是為集團盈利指引近下限水平，亦較市場預期的2540億元人民幣低3%。該行認為，集團稱環境未有明顯改善，市道亦不見明顯復蘇，京東零售上季收入或與去年同期持平。雖然內地政府9月起出招救內房市場，但京東作為內地最大的家電零售商，亦未見有關措施對電器銷售帶來正面作用。野村下調京東目標價7%至174元，維持「買入」評級。