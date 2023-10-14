滴滴傳明年來港上市 最新估值1248億

【明報專訊】再有內地科網公司傳來港上市，據彭博報道，內地網約車龍頭滴滴計劃明年來港上市，暫未知公司目標集資金額。滴滴曾於2021年在美上市，但掛牌一周即被內地網信辦批評「嚴重違規收集使用個人信息」，去年在美退市後，現時只在場外交易，股價周四收市報3.36美元，即集團估值約160億美元（約1248億港元）。滴滴及其單一最大股東軟銀均沒有回應查詢。