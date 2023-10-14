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摩通花旗富國季績勝預期 銀行股板塊上漲 早段推升道指

【明報專訊】美國銀行股業績期開鑼。以資產值計算，美國最大銀行摩根大通（美：JPM），第三季淨利息收入創新高，與美國資產值第三大的銀行花旗集團（美：C），以及資產值第四大的銀行富國（美：WFC），無論收入及盈利均勝於預期，並推動3家大型銀行早段股價最多升逾4%。受到銀行股板塊上漲推動，道指及標普500指數早段向上。此外，按收入計算，美國最大健康保險集團聯合健康（美：UNH）上季利潤大增，股價早段升逾2%，也推動道指早段上漲。

由於美國收緊對俄羅斯原油出口限制，加上以軍恐向加沙發動地面攻勢，令中東緊張局勢升級，國際油價昨晚升約4%。有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，全球金融市場低估了「中東爆發大規模衝突」的風險，伊朗及黎巴嫩也可能介入衝突，影響海灣地區的石油供應。美國10年期國債孳息率昨曾跌穿4.6厘。

費城聯儲行長：倘經濟沒大變可停加息

今年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）昨表示，若經濟情况沒有重大轉變，美聯儲應可停止加息，將利率維持在現時水平。CNBC指出，雖然近期多名美聯儲官員也有類似言論，但哈克的言論是迄今為止，美聯儲官員對停止加息的最明確表態。不過昨晚公布的密歇根大學10月消費者一年通脹預期初值急升至3.8%，是5個月來最高。密歇根大學10月消費者信心指數初值亦降至63，是去年6月以來最大單月跌幅。

受惠於加息環境，以及對第一共和銀行（First Republic Bank）的資產收購，摩通第三季淨利息收入（貸款收入扣除支付給存戶的利息）按年增長30%至229億美元，創歷來新高，而壞帳亦比預期少。摩通上季收入按年增長21%至407億美元，利潤按年增長35%至132億美元，每股盈利4.33美元。

摩通淨利息收入新高 富國上調全年指引

不過，摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，第三季表現是受惠於「超額」的淨利息收入及「低於正常」水平的信貸成本，而兩者都將在稍後正常化。他又警告，經濟前景變得陰雲密佈，特別是考慮到烏克蘭和中東的衝突加劇，地緣政治風險不斷升溫，「這可能是世界幾十年來最危險的時刻」。

富國昨公布的第三季業績，也與摩通類似，淨利息收入超出預期，且壞帳撥備比預期少，上調了全年指引。此外，花旗集團的機構客戶業務及個人銀行業務實現穩健增長，推動花旗第三季整體收入按年增長9%至201.4億美元，高於分析師預期的193.1億美元；每股盈利為1.63 美元。

花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）表示，儘管面臨逆風，花旗五大核心業務均實現了收入增長。她透露正進行精簡架構，削減管理層級，以提升營運效率。

（綜合報道）

[國際金融]