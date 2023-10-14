moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

英CMA開綠燈 微軟完成收購動視暴雪

【明報專訊】英國競爭及市場管理局（CMA）昨向微軟（美：MSFT）對動視暴雪（美：ATVI）價值690億美元的收購開綠燈，為這宗遊戲業界歷來最大規模的收購文易掃除最後的監管障礙。根據動視暴雪昨提交的監管文件，微軟已完成這宗收購交易。自去年1月微軟宣布收購動視暴雪的計劃以來，這宗交易歷時21個月。

CMA昨表示，微軟向法國遊戲發行商Ubisoft（法：UBI）出售部分雲端遊戲版權的提案，消除其對違反競爭行為的擔憂。CMA曾否決這宗收購交易，不過歐盟委員會在5月給予批准，條件是微軟讓玩家在歐洲任何雲端平台玩動視暴雪的遊戲。此後，美國聯邦法官在7月駁回了聯邦貿易委員會（FTC）提出的暫停交易請求，令交易審批取得更大進展。

擁龐大遊戲系列 料推動Game Pass銷情

微軟近年收購多家遊戲公司，將受歡迎遊戲引入其Xbox遊戲機、Windows PC和遊戲訂閱服務Game Pass所組成的生態系統。目前微軟是僅次於SONY和任天堂的第三大遊戲機（console）公司。雲遊則被視為遊戲行業未來的增長動力。遊戲商提供的訂閱服務，允許消費者在網上傳輸遊戲內容，就像在Netflix觀看串流影視節目。今次是微軟成立近半世紀以來最大規模的收購，為微軟帶來龐大的電玩遊戲系列，包括《決勝時刻》（Call of Duty）、《暗黑破壞神》（Diablo）和《魔獸爭霸》（Warcraft）等，有望推動Game Pass等的銷情。動視暴雪在最近一個財年收入為75億美元。

（綜合報道）

[國際金融]