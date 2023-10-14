英CMA開綠燈 微軟完成收購動視暴雪

CMA昨表示，微軟向法國遊戲發行商Ubisoft（法：UBI）出售部分雲端遊戲版權的提案，消除其對違反競爭行為的擔憂。CMA曾否決這宗收購交易，不過歐盟委員會在5月給予批准，條件是微軟讓玩家在歐洲任何雲端平台玩動視暴雪的遊戲。此後，美國聯邦法官在7月駁回了聯邦貿易委員會（FTC）提出的暫停交易請求，令交易審批取得更大進展。

擁龐大遊戲系列 料推動Game Pass銷情

微軟近年收購多家遊戲公司，將受歡迎遊戲引入其Xbox遊戲機、Windows PC和遊戲訂閱服務Game Pass所組成的生態系統。目前微軟是僅次於SONY和任天堂的第三大遊戲機（console）公司。雲遊則被視為遊戲行業未來的增長動力。遊戲商提供的訂閱服務，允許消費者在網上傳輸遊戲內容，就像在Netflix觀看串流影視節目。今次是微軟成立近半世紀以來最大規模的收購，為微軟帶來龐大的電玩遊戲系列，包括《決勝時刻》（Call of Duty）、《暗黑破壞神》（Diablo）和《魔獸爭霸》（Warcraft）等，有望推動Game Pass等的銷情。動視暴雪在最近一個財年收入為75億美元。

（綜合報道）

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