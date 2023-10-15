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以巴衝突推升油價 標指周五轉跌 分析：短期波動增 資產組合宜添黃金美債

標籤：經濟

【明報專訊】上周五多家大型美國銀行開市前公布季度業績，收入和盈利好過市場預期，帶動美股早段向好，不過以巴衝突升溫進一步推升油價，加上調查指美國消費者對未來一年通脹預期上升，拖累標指轉跌，收報4327點，下跌0.5%。美股近月受困高息、高通脹、經濟前景轉弱，再添地緣政治不利因素，分析認為近期美國經濟數據強韌，本季依然可看好美股，惟地緣政治因素尚未在市場完全反映，美股後市將更為波動，建議應多元化投資組合，增配防守性資產。

明報記者 歐陽偉昉

銀行股績後做好，提振道指上升0.12%，收報33,670點，納指跌1.23%，收報13,407點。上周五以色列準備地面進攻加沙，資金避險流入防守性行業，標指公用股和必需消費品行業指數逆市升1.08%和0.84%，相對資訊科技行業指數下跌1.52%。被稱為恐慌指數的VIX指數上周五升15.76%至19.32點，見近兩周新高。

美債成為資金避險熱點，理柏統計截至上周三（11日）一周，美國國債基金錄得45億美元淨流入，較上一周的27.7億美元增加，高評級美國企業債也流入11.3億美元，扭轉上一周淨流出47.1億美元。雖然上周四和周五通脹數據高於預期，不過10年期美國國債孳息率反跌1.89%至4.615厘，全周跌3.91%。

倘以色列伊朗開戰

油價或見150美元

以巴衝突推升石油價格，通脹更難回落令央行或要延後減息時間，經濟放緩風險進一步上升。彭博經濟研究推算，若衝突限於加沙，美國與伊朗關係惡化令伊朗石油出口解凍受阻，不過對全球經濟影響仍然輕微，若以色列衝突擴大至黎巴嫩周邊國家，有機會令油價跳升一成至約94美元，拖慢全球經濟增長。惟一旦升級至以色列與伊朗直接開戰，彭博預料伊朗有機會封鎖石油供應要道霍爾木茲海峽，油價屆時或跳升至每桶150美元，明年全球通脹升至6.7%（見表）。彭博指雖然發生機會率很小，若然發生或會是全球經濟衰退導火線。

渣打：美經濟強韌 今季仍看好美股

上周美債息回落為美股提供喘定空間，標指上周升0.45%，連續第二周反彈，納指則跌0.18%。渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖表示，以基本因素而言，美國近月經濟表現強韌，料延至明年第二季才出現衰退，帶動美股企業盈利可好過預期，因此今年第四季該行暫時仍然超配美股。

不過，陳正犖指出，以巴局勢仍未明朗，市場觀望及後衝突會否擴大，地緣政治因素暫未完全在市場上反映，上周雖然有資金流向防守性行業但料未完成，及後美股短期將會更為波動。他認為現時分散投資組合更為重要，傾向防守性工具，建議可留意黃金、美債、日圓、瑞士法郎。