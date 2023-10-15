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金價急升逾3% 近1個月高位

標籤：經濟

【明報專訊】上周以巴局勢緊張，刺激避險資產價格急升，黃金上周五上升3.42%，創今年3月以來最大單日升幅，收報每盎司1932.55美元（見圖），反彈至近1個月以來高位。金價自7月以來逐級下跌，盛寶金融大中華區市場策略師黃永輝認為，美國聯儲局不會再加息，短期美息已經見頂，消除不利金價因素，加上以巴衝突短期未能平息，金價料會先上試9月時的1950美元高位。

分析：金價料上試1950美元高位

今年5月初美國聯儲局主席鮑威爾表示已接近加息終點，帶動金價曾升見2062美元，創22年8月以來高位，不過市場近月預期高息環境將維持更長時間，帶動金價回落。貴金屬交易公司MKS PAMP金屬策略主管Nicky Shiels稱，在地緣政治風險急升時，不應因應利率的基本因素而過於做淡金價。

地緣政治緊張同樣推動油價，上周五紐約期油每桶收報87.72美元，上升5.8%，創3月以來最大單日升幅，全周上升5.92%。彭博引述交易員指出，外界預計以色列將對加沙發動地面攻擊，上周五回補早前空倉。受惠油價上揚，標指能源股指數上周五上升2.25%，為表現最理想行業指數，全周則升4.94%。

紐約期油升近6% 逾半年最大單日升幅

9月沙特和俄羅斯維持削減原油每日產量100萬桶和30萬桶直至今年底，一度刺激油價升至95美元，不過市場預期高油價將影響市場需求，油價上周曾回落至82美元水平。黃永輝表示，原油供應受干擾或較市場預期嚴重，美國釋放戰略儲備亦有限，展望油價或升至100美元水平遇上阻力，不過油價同時受制於經濟放緩的不利因素，因此及後未必會上升太急。