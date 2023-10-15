中證監提高「借貨沽空」保證金比例至八成

上交所和深交易隨後公布具體安排，提高融券保證金比例將由本月30日起實施。兩所同時公布其他新措施，包括戰略投資者在前5個交易日內單日出借股份數量佔獲配股份總數不得超過20%；合計出借股份總數佔比不得超過50%等，其他相關限制由明天（16日）起實施。

限戰略投資者出借明實施

中證監表示，措施是根據當前市場情况，進一步加強融券業務逆周期調節，當局將持續強化融券業務監管，及時總結評估融券機制運行效果，並根據市場情况適時調節，更好發揮融券機制的積極作用。中證監又表示，將會加大對各種不當套利行為的監管，對各種違規行為從嚴從重處罰。

繼8月中證監將股票融資（即孖展）保證金比率由100%降至80%，收緊大股東減持限制，內地再出招提振股票市場。內媒《財聯社》引述市場人士估計，調高保證金比例令融券新增規模減約40%，限制部分戰略投資者出借，在上市初期減少融券比例約60%至70%，鼓勵資金參與市場。對於會否令新股急飈，他指融券交易量佔比普遍不大，通常不會明顯影響股價，因此可能性不大。