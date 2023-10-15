政府退回新冠藥物 輝瑞降全年業績指引

其他疫苗股受消息拖累，與輝瑞合作開發復必泰疫苗的BioNTech（美：BNTX），上周五盤後跌2%，報101.49美元，莫德納（美：MRNA）盤後再跌約3.6%，至94.75美元。

輝瑞公布，將接受美國政府返還790萬份新冠病毒口服藥Paxlovid療程，此舉使輝瑞開始以較高價錢，向私人用戶出售Paxlovid。是次退還涉及42億美元收入，瑞輝將今年Paxlovid整體收入預期下調70億美元，另將復必泰疫苗收入預期下調20億美元。

輝瑞將今年全年經調整每股攤薄後盈利由3.25至3.45美元下調至1.45至1.65美元，減幅超過52.2%，並計劃啟動削減開支計劃，預期在今年和明年節省10億和20億美元，計劃包括裁員行動，但未有提供更多細節。該公司將於周一（16日）舉行電話會議，本月底公布第三季業績。

輝瑞在新冠疫情期間研發疫苗和口服藥，曾帶動該公司在2021年至2022年錄破紀錄收入，去年收入更突破1000億美元。隨着民眾疫苗接種率漸降，免疫力增強，對新冠產品需求遜預期。