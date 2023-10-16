moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

清盤已非談判手段 或「噩夢成真」

標籤：經濟

【明報專訊】曾經為內地房企百強的內房股佳源國際（2768），在今年5月份遭高等法院頒令清盤，當中法官陳靜芬質疑該集團未能夠提交實質債務重組方案，頒令該集團清盤。在此之前，另一規模較細的內房新力控股（前上市編號2103）也遭清盤。內房清盤個案接連出現，安邁顧問董事總經理黃詠詩直指，陷於財困的內房一直交不到具體債務重組方案是關鍵。過往債權人以清盤為談判手段，但是現時內房清盤或成真，內房已不能夠採拖字訣。

黃詠詩形容，「法院（出手）嚴重咗」，過往提出清盤是一個談判手段，但是她指，法院在頒令時不會理會商業考慮，「沒有一個實際還款意向的方案，法院真的會隨時（將公司）清盤，以前還可提到仍和債權人談判，拖多兩三個月，現時法院都覺得無一個實際還款意向的計劃出來，亦無債權人支持，便不會再給機會你」。因此，黃詠詩認為，現時若提出將欠債公司清盤，不是靠嚇，而是真的會噩夢成真，遭人清盤。因此不止散戶，連機構投資者都擔心，內房會有清盤的風險。

資產在內地或難追討

不過，黃詠詩表示，即使在港上市的公司清盤，公司的資產卻在內地，實際上不容易處理，股東權益排序較後，能夠討回多少已成疑。財困的內房清盤風險儘管較前增加，不過她指出，較多資產在一線城市的內房，如較多項目位於廣東省的，獲打救的情况及形勢上會好些。