清盤已非談判手段 或「噩夢成真」

黃詠詩形容，「法院（出手）嚴重咗」，過往提出清盤是一個談判手段，但是她指，法院在頒令時不會理會商業考慮，「沒有一個實際還款意向的方案，法院真的會隨時（將公司）清盤，以前還可提到仍和債權人談判，拖多兩三個月，現時法院都覺得無一個實際還款意向的計劃出來，亦無債權人支持，便不會再給機會你」。因此，黃詠詩認為，現時若提出將欠債公司清盤，不是靠嚇，而是真的會噩夢成真，遭人清盤。因此不止散戶，連機構投資者都擔心，內房會有清盤的風險。

資產在內地或難追討

不過，黃詠詩表示，即使在港上市的公司清盤，公司的資產卻在內地，實際上不容易處理，股東權益排序較後，能夠討回多少已成疑。財困的內房清盤風險儘管較前增加，不過她指出，較多資產在一線城市的內房，如較多項目位於廣東省的，獲打救的情况及形勢上會好些。