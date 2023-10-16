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業聚醫療擬4億杭州擴產能 物色併購

【明報專訊】提供心血管疾病治療方案的業聚醫療（6929），計劃在每年投入相當於收入逾10%去做研發，以及部署於杭州投資3億至4億元人民幣增建廠房及產能，配合業務增長所需。董事長兼行政總裁錢永勛更表示，會對物色併購持開放態度，將來甚至有意強化直接銷售業務。

今年撥收入10%做研發

業聚今年6月底止錄得中期溢利2518.3萬美元，按年大增2.13倍。執行董事兼營運總監劉桂禎明言，在產品創新及更多新產品落地下，若撇除匯率變動因素，日本業務的收入錄近30%增長。美國業務的收入更錄得60%增長，即使在當地的分銷商被雅培收購，她強調，亦無改其產品繼續獲認可及在當地市場擴張。錢永勛更稱：「集團的策略冀做到每個地區業務保持平均，每個佔比會在20%至25%，或25%至30%，不會偏重某一地區」，令業務不受個別國家政策影響。

在推動增長方面，劉桂禎表示，業聚一般每年投入相當於收入10%至15%去做研發，今年則處於10%左右。並會配合新物料、鐳射砌割以及施用新藥等領域着手研發，務求產品有助縮短手術時間、利便調較角度和轉彎，甚至擴大施用範圍並涵蓋手、腳。同時，他們會在更具成本效益及效率下，去提升工藝及運用新材料，將球囊產品由雙導絲，進階成三導絲，甚至在冠狀動脈產品運用新物料工藝，藉此更利便醫生施手術及更廣泛應用，最終幫助毛利率提升，目前其毛利率高企逾70%水平。同時業聚還擬在技術、新產品、市場擴充等領域物色併購。劉桂禎說：「例如在新產品方面，他們會在藥物釋放型球囊、適用於結構性心臟病相關的三尖瓣產品，甚至可配合醫學影像運作的領域去留意。」

因應市場需求，劉桂禎稱，他們擬在深圳可生產6萬個支架及180萬個球囊產品的廠房之外，在今年底於杭州動工興建6萬平方米廠房，料2027年投產，新增240萬個球囊產品的產能，涉投資3億至4億元人民幣。基於現時直銷銷售佔比才49.5%，她還預料將來有空間強化直接銷售業務運作，爭取更大效益。儘管發展大計較多，錢永勛說，他們會平衡資金需要及業務可持續發展下，在年度尾考慮派息事宜。