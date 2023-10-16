1973年港大畢業 研究中國經濟半世紀

陳文鴻亦曾出任多項公職，包括世界銀行顧問、中國政府的港事顧問、香港中央政策組珠三角研究小組成員、香港新機場諮詢委員會委員及香港規劃遠景及策略研究小組的專家顧問。

改革開放初期 對深圳發展提建設性批評

香港科技大學經濟系兼任教授范耀鈞表示，陳文鴻過去近半世紀對中國經濟一直深入研究，在本港學者之中，亦是中國商貿課程的開拓者，他特別難忘的是，在1980、1990年代深圳作為特區發展初期，出現不少問題，陳文鴻就此提出了不少有建設性的批評，直接坦率討論問題，令他十分欣賞。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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