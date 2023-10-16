環聯：過渡至MCRA成首務 洽助港金融公司拓內地

助更多中小企獲合適信貸產品

黃凱榮上周與傳媒會面時表示，除了關於快速過渡至MCRA模式的計劃外，環聯也在積極擴展業務範圍，包括協助更多中小企和消費者獲得所需信貸產品，以及探索加強本港金融市場與大灣區內地城市的聯繫方式。他指正積極探討如何協助本港金融機構，為內地消費者提供高效便捷的信貸和其他金融服務，同時讓本港消費者從內地金融機構獲得類似服務。

環聯資訊於去年11月28日MCRA正式運作前，本來為香港唯一一家信貸資料服務機構，惟截至今年6月為止，香港已有3家MCRA模式下的信貸資料服務機構，環聯為其中一家。

環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀指出，目前業務包括為放貸機構例如銀行提供方案，即根據環聯數據庫內申請貸款者的信用分數建議放貸機構可放貸款的數額及利率。除此之外，亦為個人提供服務，如幫助低信用分數的人提高信用分數。環聯指，本港信貸風險級別屬於次優（DD 至 HH）及次級（II 至 JJ）的人數相對較低，只佔總消費者人數的大約10%，反映香港消費者信貸健康表現相對較好。