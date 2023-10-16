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陳智鑾：誤墮加密幣騙局 重新建多元化投資組合

【明報專訊】尤先生來信：

尤先生早前透過朋友推介買入近100萬元加密貨幣，該投資聲稱年回報最少有20%，然而後來價格大跌，最近更停止交易，無法提款，而相關負責人亦不知所蹤。距離退休還有10多年，應如何重新部署投資？

筆者回覆：

投資市場不時都會出現騙局和詐騙，讓投資者蒙受損失。在極高回報的誘惑下，投資者往往容易掉入騙局，因此選擇投資時必須十分謹慎，防止受騙。

騙徒常以虛假的投資項目，承諾極高的回報率，遠超過市場平均水平。他們利用投資者對高回報的渴望，誘使其投入資金。並提供虛假的資訊，讓投資者誤以為他們的投資項目有巨大潛力。其中部分更以層壓式經營，透過招募更多投資者，用他們的資金支付給先前的投資者回報，以維持騙局運作。

要避免誤墮投資騙局，便要保持理性和冷靜的投資心態。不要被虛假的承諾和高回報率所迷惑，要時刻警惕過於激進和冒險的投資策略。雖然高回報可能很吸引人，但也意味着相應的風險更高。要根據自己的風險承受能力制定合理的投資計劃，分散風險，不要將所有資金集中在一個項目上。同時要自我增值，學習投資的基本原則和技巧，提高自己的金融知識，便能識別和評估投資機會。

冷靜面對現實 評估受騙後財務狀况

然而，如遇上尤先生的不幸情况，首先，要冷靜面對現實。認清自己已經受騙，不要陷入恐慌或自責的情緒中，亦不要心存僥倖，以為再課金會有機會翻身。接受事實是重要的第一步。

其次，要重新評估自己的財務狀况。檢查個人財務，了解受騙後的損失程度，根據新的情况，重新制定財務計劃，設定合理的目標，以重新開始理財。要培養良好的理財習慣，不要再奢望在超高回報的投資項目中獲利。

尤先生現時50歲，距離退休還有一段時間，應把握時間建立合適的投資計劃，並適當地投資於多元化的資產組合中。以尤先生持有500萬元的資產來計算，如制定每年回報以6%為目標，在62歲便能將資產倍增，將本金增值至1000萬元，如65歲退休時每月可使用的被動收入更有4至5萬元。

最後，尤先生要定期檢查和評估自己的投資表現，調整投資策略，以確保財務的穩健發展。在投資市場上，超高回報往往伴隨着高風險。要謹慎選擇投資項目，不要被虛假的承諾所迷惑。保持冷靜和理性，並加強自己的金融知識和風險意識，這樣才能防止受騙並保護自己的財務安全。如果不幸受騙，要及早重新振作，評估財務狀况，並培養良好的理財習慣，重新開始理財之路。

信達興業董事物業理財專家

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[陳智鑾 理財信箱]