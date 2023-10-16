袁國守：日圓貶值近尾聲 先買一注

不賣關子，先利申，筆者近日以電匯價5.276，用港元兌換了一批日圓，非為短期遊日，而是受本刊《放眼全球》欄主張兆聰兄啟發，他在上月底稱：「……在150（美元兌日圓）或更弱的水平，日圓會是逢低做好的階段。阿Q一點，即使輸了，也可將之用於旅遊。」

日圓走勢跟日股背馳，前者年初至今貶值約14%，後者則漲近24%（以當地貨幣計算），但若以美元計，則僅升9%。上季最準確預測日圓走勢的瑞穗美洲外匯主管Garth Appelt預計，若日央行維持寬鬆政策，日圓兌美元將於明年首季貶值至155水平，今年餘下時間料將在148至152之間波動。他認為，可能需要聯儲局政策轉向及美元走軟，才能最終阻止日圓跌勢。

以巴開戰 資金或湧日圓避險

不過，投資看法總有兩方，認為日圓匯價見底，或至少不再大幅貶值的一方，持的理據是日本核心通脹已持續超過3%，一旦美元兌日圓攻破150關口，日央行或不再「口硬」緊持超寬鬆不變，反而出手干預匯市。瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）預料，在強勁出口推動下，日本明年經濟增長1.5%，未來幾個月私人消費將會上升，工資亦持續回升，將促使日央行結束負利率政策。

再者，日圓是避險貨幣，近日以巴開戰，吸引好些環球熱錢流入；即使不計避險因素，美聯儲加息周期近尾聲，美元霸氣或稍收斂，非美元貨幣包括日圓有望轉強。當然，打賭日圓即將轉勢，可能只是「一廂情願」（包括筆者），且「估底」是投資大忌，所以筆者用注碼控制風險，只小注怡情；若然看錯市，每百日圓兌港元跌至5算樓下，便留待日後遊日之用。

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[袁國守 投資心戰室]