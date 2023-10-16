搜尋回報超綠債定存優惠

明報記者 劉敬華

近期個別銀行針對綠債退款資金提供定存優惠，當中以東亞（0023）推出的綠色債券退款特惠定期存款優惠較為吸引，由即日起至本周五（20日）持有該行存款帳戶的客戶透過分行，憑於該行接受申請認購綠債之退款，以5萬港元或以上，開立3個月港元定存，可獲4.88厘特惠定存年利率。

東亞推綠債退款4.88厘存息優惠

然而，目前市場上的綠債退款定存優惠選擇不多，當中部分優惠的定存利率低於4.75厘，且定存期較短只有3個月，吸引力仍遜於可鎖定未來3年每年4.75厘回報的綠債。

當然投資者仍可於公開市場購買綠債，新一批綠債上周五收報100.7港元，雖並未偏離發行價太多，但由於涉及手續費等成本，若能候100港元以下入手會較為划算。鑑於市場普遍預期美息即將見頂，加上現時本港債市內的港元債券數量偏低，缺乏供應下，對屬港元債的綠債債價有一定支持，不過美息走向依然存在不確定性，仍難排除綠債債價短期「潛水」的可能性。

除綠債外，目前市場上亦不乏貼近5厘，甚至逾5厘的新資金定存優惠選擇，當中較長定存期如6至12個月的選擇主要為美元定存。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以3萬美元（約23.4萬港元）或以上新資金，開立6個月或12個月美元定存均可享5.1厘特優年利率，即敍造12個月定存可賺取1530美元（約1.19萬港元）利息。

又如南商的「美元智優息定期存款」優惠，特選「南商理財」客戶以10萬港元等值或以上的新資金開立此美元定存，12個月美元定存的優惠年利率為4.9厘，6個月美元定存優惠利率更達5厘。

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