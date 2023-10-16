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陳正犖：地緣衝突倘短暫 美元兌加元料區間波動

【明報專訊】過去一星期以色列和巴勒斯坦發生衝突，中東地緣政治風險隨之上漲。對於金融市場來說，原油毫無疑問是一個關鍵焦點，價格最初飈升，然後在過去幾天回落。

目前可能發生兩種情况，其一是風險未有蔓延至其他地區，其二是可能有更多區域或捲入衝突。從歷史上看，中東衝突在沒有擾亂主要石油和天然氣生產國的供應情况下，很少會持續推高油價。油價在最初上漲後轉跌，或反映投資者正在按照第一種情况定價，這也是我們的基本預測。外匯市場反應也類似。美匯指數（DXY）最初因避險需求而上漲，但市場焦點很快就轉向美聯儲官員的言論，接二連三有官員暗示，暫時不太可能再加息。政策利率提高至超過22年以來的高位，市場對美聯儲11月加息25個基點的機會率預測不到10%。我們預計美匯指數仍可能下試第一個支持位104.70。

由於油價最初上漲，美元兌加元回落至1.35的支持位。如果緊張局勢是短暫的，美元兌加元可能會在1.3490至1.3700之間波動。然而上述的第二種情况假設是更多地區或捲入事件，如果導致油價大幅上漲，或為美元兌加元帶來更多下行空間，並測試其中期支持位1.33。此外，加拿大就業市場仍保持韌性，薪資增長維持在5年平均水平以上，這增加了加拿大央行再次加息的壓力，亦對加元有支持。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]