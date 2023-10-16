袁國守：港股有反彈無上升格局未變

技術上，恒指於50天線約18,240點遇阻力，年內「有反彈無上升」的格局至今未能打破，假如一手「蟹貨」，宜趁每次反彈減磅；就算部署撈底，也應分段收集，大市未有明確方向前忌過分冒進。

外圍方面，縱使以巴開戰，但美股好像無動於中，「恐慌指數」（VIX）只在上周初「彈一彈」，油金價格亦未見即時狂飈。投資者如此冷靜，因見慣大場面，還是低估了地緣政治風險？值得留意，油金價格上周五終「正常」起來，分別炒高逾5%及3%。雖說以巴戰爭暫未擴散至中東其他地區，對石油生產影響輕微，但往後局勢難料，為提防再多幾隻「黑天鵝」出現，傳統上自保方法是買入黃金避險。不過，今期本刊《世界為觀》和《放眼全球》的兩位筆者，不約而同認為金價升幅或有限，且看他們如何解說。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]