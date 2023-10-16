瑞銀亞洲：美股回吐 納指沽10031

【明報專訊】美國上周四公布9月CPI數據按年升幅維持3.7%，較市場預期的3.6%稍高，通脹數字維持於高位，聯儲局再次加息的機率或提高；同時，美債息上升，美元匯價走強，市場亦有流傳不加息的說法。美股道指、納指經過連日升勢後，上周四略有回吐，道指下跌0.5%，收報33,631點；納指下跌57點，收報15,184點。如投資者看好納指，可留意納指認購（10028），行使價17,300點，2024年3月到期，有效槓桿約14倍。如看淡可留意納指認沽（10031），行使價12,645點，2024年3月到期，有效槓桿約9.5倍。看好道指可留意道指牛證（49886），收回價32,500點，行使價32,100點，2024年3月到期，有效槓桿約17倍；看淡可留意道指熊證（49906），收回價34,800點，行使價35,200點，2024年12月到期，有效槓桿約26倍。
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