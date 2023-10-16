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摩根大通亞洲：港股價創新低 京東熊54787

【明報專訊】美國通脹高過預期，市場憂慮聯儲局或維持利率於高位一段時間，環球股市受壓。恒指上周五亦失守萬八點關，扭轉6日升市。

科技股普遍回吐，當中被券商下調評級的京東（9618）跌幅逾10%，一度低見102.5元，創香港上市以來新低。摩通即市資金流反映，輪場投資者傾向趁正股急跌撈好倉，當中以價外、較高槓桿條款較多資金留意，如京東購（17519），行使價143.43元，實際槓桿6.3倍，明年3月28日到期。如部署追沽，可參考京東沽（19265），行使價96.13元，實際槓桿近3倍，明年6月25日到期。不過投資者宜留意，正股急跌，京東上市期權引伸波幅出現明顯上升。如希望避開引伸波幅短線或相較不穩定的風險，可考慮以牛熊證應市，看好可留意遠價京東牛（54962），收回價90元，實際槓桿5.6倍。淡倉可參考京東熊（54787），收回價130元，實際槓桿3.6倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]