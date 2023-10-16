摩根大通亞洲：港股價創新低 京東熊54787

科技股普遍回吐，當中被券商下調評級的京東（9618）跌幅逾10%，一度低見102.5元，創香港上市以來新低。摩通即市資金流反映，輪場投資者傾向趁正股急跌撈好倉，當中以價外、較高槓桿條款較多資金留意，如京東購（17519），行使價143.43元，實際槓桿6.3倍，明年3月28日到期。如部署追沽，可參考京東沽（19265），行使價96.13元，實際槓桿近3倍，明年6月25日到期。不過投資者宜留意，正股急跌，京東上市期權引伸波幅出現明顯上升。如希望避開引伸波幅短線或相較不穩定的風險，可考慮以牛熊證應市，看好可留意遠價京東牛（54962），收回價90元，實際槓桿5.6倍。淡倉可參考京東熊（54787），收回價130元，實際槓桿3.6倍。

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