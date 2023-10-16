moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：不減辣恐大跌市重臨

標籤：廖偉強

【明報專訊】香港樓市在過去數十年間經歷多次高低起跌，今天引發樓價下跌元兇，當然是持續幾年疫情首當其衝嚴重打擊經濟民生。處於樓市最前線筆者，看到今天樓市下跌與1997至2003年最嚴重一役中存在不同景象。

回看1997年，亞洲金融風暴成為觸發本港樓市下跌的導火線，之後時任特首董建華繼續推出「八萬五」政策，令潛在供應大增，樓市雪上加霜。加上當時香港樓市處於「全民皆炒」的狀態，當年銀行借貸亦甚寬鬆，造就很多炒家出現，但當年銀行借貸息率非常高，自身資金不足的短炒買家在跌市中出現恐慌情緒，開始在市場上不理性地拋售物業，形成骨牌效應，樓價出現斷崖式下挫。

至於今天樓市下跌，翻查數據發現，目前全港沒有按揭貸款在身的業主，佔住宅總存量近七成，加息的壓力其實並沒有想像般大；而其餘的業主，整體按揭比重亦不會超過五成。毫無疑問，接連加息對部分置業人士帶來影響，但畢竟借貸利率遠低於1997年時期，構成的影響亦難以與當年同日而語。

然而，就筆者所見在今天的樓市下跌中，市場仍頻繁錄得低價成交，主要來自兩個類別人士不計價出貨，當中持有一定數量物業的投資者，在銀行接連加息及市况回落的時候，需要以出租的租金作補貼來應付銀行供款，但現時銀行息口高企，即使租金上升亦未能抵消增加了的利息開支。筆者認為，上述這些業主不計較價頻繁出貨，將會導致樓市下行的壓力愈來愈大，有可能成為樓市繼續走弱的其中一個關鍵，若然短期內沒有「撤辣」或「減辣」措施出台，市場上的拋售個案只會愈積愈多，重現九七後的漫長大跌市亦非空談。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]