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布少明：撤辣可助港人「藏富於樓」

標籤：布少明

【明報專訊】眾所周知，香港向來是聚富之地，日前一間大型銀行公布「香港千萬富翁2022/2023」調查報告。報告指出，截至今年6月份，本港擁有1000 萬元或以上淨資產的千萬富翁人口最少達40.8萬。根據報告，千萬富翁持物業資產佔比高達72%，反映只要及早買樓，享受物業升值，成功躋身千萬富翁一員應該難度不大。

事實上，置業一直是港人「置富」的主要途徑之一，上一輩不少於退休時，已經有一層自住及一層收租。隨着辣招出現，購買第二層物業進行長線投資的成本大幅攀升，無形中降低港人自製優游退休生活計劃的可能。

對於有指置業艱難，但樓價已經連續下跌兩年，個別屋苑的成交價較高峰期已經回落兩成至三成，加上「林鄭plan」及「波叔plan」，現時上車難度較高峰期已有降低，上車邁向置富之路，亦非遙不可及。其實本港已有近七成業主供滿樓，手頭「彈藥」充足，可惜被政府辣招壓抑買樓需求。

與此同時，根據上述千萬富翁調查報告，大部分「廿四孝父母」均願意為子女提供財務支持，只要政府願意放寬如住宅雙倍印花稅（DSD）等辣招稅，相信不少父母均願意協助子女上車。重中之重是，受訪者中近70%父母，願意「支持子女置業」，其付出首期平均金額約240萬元，亦反映了其實可以購買第二，甚至第三層物業的大有人在。不難看出，只要政府盡快「撤辣」，便可以幫助更多有能力市民，作出合理的投資分配。

所謂「人無樓不發」，如果政府想協助港人置業及置富，當務之急其實是撤辣或減辣，容許「廿四孝父母」因而應個人需要去買樓，一方面可助年輕人圓上車夢，另一方面亦可穩定樓市，間接提振本港經濟，一舉兩得。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]