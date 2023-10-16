moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

MPF宜分散投資 DIS基金可取

【明報專訊】全球主要股市9月份下滑，強積金自然「無運行」，各類資產強積金（MPF）大多錄得負回報，上月打工仔每人平均損失6651元。展望第四季，強積金表現將視乎利率走勢、中美關係及地緣政局變化，由於宏觀環境多變數，有強積金研究機構建議，供款人應分散投資，收費較低的預設投資策略（DIS）基金會是可取之選。

明報記者 袁國守、龍彩霞

過去多年環球股市在9月跌多升少，今年此「魔咒」再次應驗，道指月內累跌3.5%，恒指亦跌3.1%。由於全球股市走勢持續不穩，9月份強積金表現不太理想，根據強積金諮詢機構GUM公布的9月份強積金表現報告，於2023年9月，強積金供款人每人平均損失6651元，年初至今蝕471元。

截至9月30日，GUM強積金綜合指數下跌2.8%，報217.40點；GUM強積金股票基金指數下跌3.6%，報285.59點；GUM強積金混合資產基金指數跌3.2%，報217.16點；GUM強積金固定收益基金指數亦跌0.4%，報123.14點，反映不同資產類型的強積金，都未能倖免回落。

選擇多元化 收費較低

該報告指出，美國三大股票指數繼續下跌，雖然美聯儲一如預期在9月的議息會議維持利率不變，但按點陣圖預測顯示，今年有機會再加息一次，並降低了2024年的減息次數，比6月份上次更新時減少兩次，加上美國10年期國債債息率升至4.74厘，不利股市表現。

此外，報告指，中港股市繼續偏弱，恒指跌穿18,000點，主要受內房拖累，且近期港股成交偏少，反映投資者持觀望態度，雖然中國自8月後推出不同刺激措施，但中港市場未見明顯反彈。雖然港股上周一度重回18,000點，但至周五再現沽壓，未能守穩該大關，可見大市仍相當波動。

論地區計，日本股票票基金於9月份「傷勢」最輕，僅跌1%，在股票基金中排第一；年初至今計，表現亦最突出，累升16.1%，遠優於香港、亞洲及大中華股票基金表現（見表）。

展望第四季，GUM策略及分析師雲天輝表示，9月股債市場持續受壓，中美關係及內房危機仍然困擾中港市場，強積金第四季表現主要取決於大中華區表現、利率走勢、中美關係及俄烏戰事等。

強積金研究機構積金評級主席叢川普認為，宏觀環境的不確定性可能會繼續擾亂市場，為了緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資。他指出，所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，為現成的低收費及多元化基金選擇，是值得考慮的絕佳選擇。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]