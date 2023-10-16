宏利加入推ESG基金

近年ESG（環境、社會與企業管治）愈趨受重視，積金局（MPFA）亦鼓勵強積金計劃（MPF）受託人在計劃中加入與ESG相關的成分基金，而宏利最新加入戰線，推出ESG相關基金。該公司將宏利環球精選（強積金）計劃旗下的兩隻成分基金變更，成為ESG主題的產品；「宏利MPF亞太債券基金」變更為「宏利MPF可持續亞太債券基金」，而「MPF恒生指數追蹤基金」變更為「宏利MPF恒指ESG基金」。

對於宏利將在2025年6月底進駐積金易平台（eMPF），何精怡指出，宏利強積金戶口現時已超過一半採無紙化，並相信2026年可以達九成，為強積金生態環境帶來巨大改變。

大馬性感女神林明禎在宏利活動稱，由於留在香港多了，開始研究如何投資及供強積金，但由於怕輸，故暫時以保守投資為主。由於她是素食者，故也對ESG投資類別有興趣。

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