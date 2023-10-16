高品質發展吉林行：長光衛星實現「百星飛天」

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「吉林一號」星座是長光衛星技術股份有限公司（下稱長光衛星）成立於2014年12月1日，是中國首家集衛星研發制造、運營管理和遙感信息服務於一體的全產業鏈商業遙感衛星公司。2015年10月7日，長光衛星自主研制「吉林一號」星座首組四顆衛星在中國酒泉衛星發射中心成功發射，其中「吉林一號」光學A星是中國第一顆商用高分辨率遙感衛星，拉開了中國商業航天的序幕。

據工作人員透露，「以現有在軌衛星測算，吉林一號衛星星座可對全球任意地點實現每天35至37次重訪，具備全球一年覆蓋3次、全國一年覆蓋9次的能力。為國土安全、地理測繪、土地規劃、農林生產、生態環保、智慧城市等各領域提供了高品質的遙感資訊和產品服務。」

此外，今年10月5日，長光衛星車載激光通信地面站接收星載激光終端下傳的120GB遙感圖像，完成首次星地雙向高速激光圖像傳輸試驗，這將可極大提升吉林一號遙感影像數據獲取的效率。

成功面對人才及資金不足的艱難挑戰

「在星座建設過程中，衛星的研製和發射需要大量資金。」長光衛星綜合辦公室主任張曉磊表示，由於衛星行業的特殊性，在軌的衛星並不能像普通工廠進行貸款。而長光衛星所選擇的自己研製衛星、自己運營衛星的全產業鏈發展模式，從資金投入到獲得回報的周期是比較長的。「為了獲得貸款，我們公司的核心骨幹當初都將自己的身家資產抵押上了。」

随着長光衛星的技術迭代使衛星性價比顯著提升，服務能力增强，他們研制衛星提供的遙感信息服務很快就取得了市場回報，在國內商業航天企業中率先實現了商業閉環。2020年底，順利完成了24.64億元融資，刷新了中國商業航天領域單輪融資金額最高紀錄。

此外，在長光衛星的初創期，知名度不高，招聘人才面對較大困難，但公司始終堅持人才是第一要素的原則，通過加大宣傳力度、提高工資待遇、加强員工培訓，以及得到省市地方特别是公司所在的長春新區人才政策的支持，這兩年已經取得很大成效。

企業發展史

2014年：長光衛星技術股份有限公司（原長光衛星技術有限公司）成立於2014年12月1日，是我國第一家商業遙感衛星公司。

2015年：「吉林一號」一箭四星發射成功，拉開中國商業航天的大幕。

2016年：航天信息產業園一期工程奠基開工建設

2017年：「吉林一號」視頻03-06星發射成功，公司衛星技術實現了第二次突破，衛星成本、重量大幅下降，衛星在軌數量達到8顆。

2018年：「吉林一號」視頻07、08星發射成功，在軌衛星數量達到10顆，公司由初創期跨入發展期，航天信息產業園一期建成並投入使用。

2019年：「吉林一號」光谱01、02星，高分03A星發射成功，公司衛星技衛實現了第三次突破，衛星成本、重量實現了數量級下降。

2020年：「吉林一號」寬幅01A星發射成功；高分03系列衛星以「一箭九星」形式發射成功，衛星形成過程由「研發」轉向「生產」，制造過程進入「低成本」、「批量化」生產階段。

2021年：公司成為吉林省首家、東北唯一一家「獨角獸企業」，公司獲國家級「專精特新」小巨人企業稱號，「吉林一號」在軌衛星數量達到31颗。

2022：六次發射成功將42顆「吉林一號」衛星送入軌道，在軌衛星數量快速增至72顆，建成了目前全球最大的亞米級商業遙感衛星星座；共生地球顺利發布，遙感大眾服務產品持續豐富，以開放姿態鏈接未来。

2023：「吉林一號」高分06A等41顆衛星發射成功，創造了中國航天發射新紀錄！長光衛星開展的中國首次業務化應用星地激光高速通信試驗取得成功，標誌着中國已成功實現星地激光高速通信的工程應用。