高品質發展吉林行： 中車長客 軌道客車的搖籃

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而在剛結束的杭州亞運會上，中車長春軌道客車股份有限公司（下稱中車長客）更以酷炫的紫色外觀、契合亞運主題的內飾以及舒適的乘車環境，贏得國內外乘客點贊。

「高質量發展吉林行」網路主題活動的採訪團走進中車長客，了解這個中國地鐵、動車組的搖籃的傲人成就。

中車長客始建於1954年，是國家「一五」期間重點建設項目之一，至今已是中國地鐵、動車組的搖籃，也是中國核心的軌道客車研發、製造、檢修及出口基地。主要經營業務包括軌道交通客運裝備研發試驗、產品新造、檢修運維和機電總包業務，擁有「國家製造業單項冠軍示範企業」稱號。

目前中車長客已搭建了高速列車系統集成國家工程實驗室、國家級企業技術中心、國家軌道客車系統集成工程技術研究中心、博士後科研工作站、院士工作站、國家技能大師工作室「六位一體」的技術創新平台，構建了動車組、高檔客車、城際及市域車、地鐵列車等7大產品線，相繼自主研發「和諧號」、「復興號」等系列產品，製造的高鐵列車佔全國產量的約40%。至於產品更出口到美國、澳洲、巴西、泰國、沙特、新加坡、新西蘭、阿根廷、埃塞俄比亞等20多個國家和地區，出口車數量累計超過9,000輛，簽約額超過130億美元。