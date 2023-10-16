高品質發展吉林行：松原急速推進新能源裝備產業

眾所周知，「碳達峰、碳中和」是中國的目標，亦為新時代吉林振興發展注入更多綠色動能。

據知在省委書記景俊海、時任省長韓俊、中車集團董事長孫永才的全力推動下，中車集團擬投資450億元，開發建設松原中車新能源產業基地專案及風光資源，並全力打造國內首家AAAA級工業生態產業園，為松原由能源大市向能源強市轉型提供了前所未有的機遇。

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項目分兩個板塊，產業項目板塊投資100億元，由中車集團全資投建，佔地80萬平方米，總建築面積約14萬平方米，主要建設智慧葉片、電機、整機、儲能、智慧運維及辦公生活為一體的綜合性建築群。项目全部建成投產後，年可生產風機400台套，實現產值120億元，稅收15億元，直接帶動就業將達1,500人。另外，風光資源開發板塊投資350億元，由中車山東風電有限公司與松原市能源發展有限公司共同組建、開發及受益，專案全部建成投產後，可形成年綜合產值280億元。

以2023年截至9月計，已生產風電整機150台、葉片488支、塔筒48套、主控變槳30套、主控系統33套、裝配風力發電機12台，實現產值16.73億元，現已安置就業719人。

道路運輸極速打通

風電裝備屬於特種設備，在道路運輸條件上有特殊要求。吉林中車風電葉片工程有限公司總經理劉慧指，一般專案從產品下線到交付風場，需要6-12個月的時間；在松原僅用1個月，就打通了道路運輸梗阻。

吉林寧江經濟開發區副主任閔海波則透露，當地正在探索以風電、光伏、氫能新能源裝備製造為重點，逐步實現新能源裝備製造產業向「新能源+」智慧裝備產業現代化跨越，打造新能源裝備製造產業高地。

文化融爐 交通樞紐

松原市位於吉林省中西部，面積2.2萬平方公里，有漢、滿、蒙古、回等40個民族，總人口225萬。2022年全市GDP增長3.1%、居全省第3位，工業總產值增速居全省第1位，18項主要經濟指標中有14項居全省前3位，發展潛力龐大。

松原更是一座油田城市，當中的吉林油田更是全國十大油田之一。此地融匯滿蒙文化、遼金文化、草原文化、農耕文化、石油文化等，彰顥出厚重的歷史及獨特的人文魅力。此外，松原是東北三省和蒙東地區的重要交通樞紐及物流中心，已形成航空、鐵路、高速、水運於一體的現代化交通格局。特别是位於哈長城市群的核心區域，是建設長春現代化都市圈的重要城市，形成了連接長春、哈爾濱兩大省會城市的1小時交通圈。