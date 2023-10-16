高品質發展吉林行： 賞向海濕地多樣性生態 親親丹頂鶴

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向海濕地景觀是通榆最具代表性的特色生態景觀之一，位於通榆縣城西70公里處的吉林向海國家級自然保護區（以下簡稱：向海）境內，面積達10.55萬公頃，南北最長45公里，東西最寬42公里，西與內蒙古科右中旗接壤，北與洮南市相鄰，湖泊、沼澤、河流等類型濕地面積約4萬公頃。

向海地形複雜，生態環境多樣，多種生物區系與複雜的生態環境互相滲透，沙丘、草原、沼澤、湖泊相間分佈，縱橫交錯、星羅棋佈，構成典型的濕地多樣性景觀。區內林地面積2.9萬公頃，形成四大生態景區，包括沙丘榆林、湖泊水域、蒲草葦蕩、羊草草原。區內共有植物595種，野生脊椎動物300餘種，其中一級保護動物22種，二級保護動物55種。

向海是鳥類天堂，位居吉林八景前三甲。千姿百態的蒙古黃榆，碧波粼粼的湖泊，起伏跌盪的葦塘，茫茫無際的草原，都給人們以回歸自然返璞歸真的感受。

攬海閣是必登之點，作為自然保護區的制高瞭望點，閣高23米，置身閣頂極目遠眺，原始自然生態撲面而來。而星羅棋佈的水泊中，蒲草叢生，蘆花搖曳，蒲草葦蕩水清淺，青絲搖曳蝶紛飛 。一望無際的原野，宛若一整塊兒的綠毯，溫順地鋪在黑色的土地上，好不愜意。

「仙鶴島」是另一個必到之地，這裏有人工馴化的半散養的丹頂鶴，紅頂、長喙、黑眼、白羽、長腿，親切可愛。至於放鶴之時，數十隻丹頂鶴展翼淩空的景觀，更加不容錯過。