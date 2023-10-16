moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

高品質發展吉林行： 賞向海濕地多樣性生態 親親丹頂鶴

【Presented by：WAW Creation】如果你去過香港的天水圍濕地公園，那麼你一定要來通榆縣向海國家級自然保護區，這裏絕對給你不一樣的感受，你不可以在這裏親睹多樣性的生態景觀，更可以和著名的丹頂鶴親近一番。

Presented by﹕WAW Creation

 

向海濕地景觀是通榆最具代表性的特色生態景觀之一，位於通榆縣城西70公里處的吉林向海國家級自然保護區（以下簡稱：向海）境內，面積達10.55萬公頃，南北最長45公里，東西最寬42公里，西與內蒙古科右中旗接壤，北與洮南市相鄰，湖泊、沼澤、河流等類型濕地面積約4萬公頃。

向海地形複雜，生態環境多樣，多種生物區系與複雜的生態環境互相滲透，沙丘、草原、沼澤、湖泊相間分佈，縱橫交錯、星羅棋佈，構成典型的濕地多樣性景觀。區內林地面積2.9萬公頃，形成四大生態景區，包括沙丘榆林、湖泊水域、蒲草葦蕩、羊草草原。區內共有植物595種，野生脊椎動物300餘種，其中一級保護動物22種，二級保護動物55種。     

向海是鳥類天堂，位居吉林八景前三甲。千姿百態的蒙古黃榆，碧波粼粼的湖泊，起伏跌盪的葦塘，茫茫無際的草原，都給人們以回歸自然返璞歸真的感受。

攬海閣是必登之點，作為自然保護區的制高瞭望點，閣高23米，置身閣頂極目遠眺，原始自然生態撲面而來。而星羅棋佈的水泊中，蒲草叢生，蘆花搖曳，蒲草葦蕩水清淺，青絲搖曳蝶紛飛 。一望無際的原野，宛若一整塊兒的綠毯，溫順地鋪在黑色的土地上，好不愜意。

「仙鶴島」是另一個必到之地，這裏有人工馴化的半散養的丹頂鶴，紅頂、長喙、黑眼、白羽、長腿，親切可愛。至於放鶴之時，數十隻丹頂鶴展翼淩空的景觀，更加不容錯過。