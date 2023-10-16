高品質發展吉林行： 秋在查干湖 從「生態美」到「生態富」

Presented by﹕WAW Creation

查干湖是吉林省最大的淡水湖，也是中國第六大淡水湖，面積420平方公里大，湖區南北長37公里，東西長17公里，平均水深2.5公尺，最深處6公尺。

採訪團去到查干湖畔時，勁風四起中，蘆花猶如波浪一般，一浪又一浪。其實對當地人來說，蘆葦，除了造紙以外，還可以編織蘆席和簾子。

入冬後的查干湖，會完全被冰凍起來，白茫茫的湖面，可以行車！當然亦可捕魚，查干湖冬捕更是「吉林八景」之一，被譽為「冰湖騰魚」，成為一場盛大的冬日狂歡。冬捕沿用原始的捕魚方法，避免現代機械對湖水的污染，使查干湖成為中國北方唯一仍然採用原始捕撈方式進行冬捕作業的「最後的漁獵部落」和「活態的漁獵化石」。

查干湖不僅是魚的世界，也是鳥的樂園。乘車來到北湖，400平方公里寬闊的水面碧波粼粼。草原上、樹林間、田野中，棲息著野雞，野鴨，大雁，天鵝等各種禽鳥。

為了保護查干湖，吉林省近年來先後制定實施了《查干湖治理保護規劃》，建設了查干湖汙水處理工程等一批重大治汙和生態工程，啟動實施查干湖水生態修復與治理試點工程，分類推進水污染防治、水環境改善、水生態修復、岸線治理和管理保護等措施。

松原市還圍繞查干湖周邊重點開展生態治理，先後謀劃實施生態修復治理類專案76個，總投資73.38億元，累計還林、還濕、還草7.97萬畝，珍稀鳥類由239種增加到276種。

從「生態美」到「生態富」，吉林的綠水青山正轉化為金山銀山。據知今年「雙節」假期期間，吉林省遊客接待量較2019年國慶假期增長39.95%，旅遊收入較2019年國慶假期增長43.03%，恢復速度居東北第一位。