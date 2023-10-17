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科網ATM齊捱沽 港股升轉跌173點 內地傳推網紅實名制 網絡平台股受壓

標籤：經濟

【明報專訊】美國9月消費者物價指數（CPI）高於市場預期，美聯儲局加息預期升溫，加上以巴緊張局勢升級，美匯指數續於近106.5高位爭持，恒指反覆偏軟，曾跌逾200點，收市跌173點，報17,640點，成交縮減至不足800億元。分析指出，港股後市偏淡，若跌穿17,500點，可能要下試17,000點。明報記者

恒指低開10點，曾倒升44點，高見17,858，內地股市午後急跌，拖累港股午後最多跌211點，低見17,601，最終收市跌173點，連跌兩日，累跌597點。國指及科指同樣連跌兩日，科指昨日曾跌最多2.2%，收市跌1.7%。

成交僅737億 41億北水流入

大市全日成交只有737億元。港股通下的北水，淨流入40.5億元，連續第2日吸資，累計流入80.7億元。盈富基金（2800）再成北水吸納首要對象，昨錄近14億元淨流入：美團（3690）淨流入約4.3億元；建行（0939）獲匯金增持A股消息續發酵，昨再吸資約3.7億元；中移動（0941）亦再見約2.8億元淨買盤。

市傳內地全網自媒體要實施前台實名制，網絡平台股疲軟，微博（9898）跌逾半成；嗶哩嗶哩（9626）、知乎（2390）跌約3%；快手（1024）跌1.4%。連帶重磅科網股「ATM」亦全線下跌，騰訊（0700）挫近2%；阿里巴巴（9988）跌1.5%；美團跌近1%。

以巴戰事刺激 「三桶油」靠穩

以巴戰事預期再升級，布蘭特期油重上90美元大關，「三桶油」均靠穩，以中石油（0857）升0.5%表現最好；能源股做好，兗礦（1171）、神華（1088）、中煤（1898）升逾1%。

宏昌資本投資總監潘鐵珊表示，外圍股市、A股都下跌，加上擔心中東緊張局勢升溫，港股昨日回吐壓力大。他認為，美國9月CPI略高於市場預期，不是港股調整的最重要因素，反而是納斯達克指數上周五急跌 ，拖累本港科技股表現。港股後市仍然偏淡，若跌穿17,500點，可能要下試17,000點。