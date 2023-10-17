南海控股月底除牌 不申請覆核

現時上市規則第6.01A（1）條列明，聯交所可將已連續停牌18個月的證券除牌。南海控股及中國數碼信息均於去年4月1日起，以存在債務不確定性，以及未能夠刊發2021年度業績等理由，將股份停牌至今。直到今年10月停牌已達18個月，在兩家公司未有申請覆核後，便正式邁向除牌。

于品海46%持股

已被德勤接管

停牌前，執行董事兼大股東于品海在南海控股持股54.6%，當中有45.82%已被德勤接管。

于品海手上餘下直接持股8.78%，以最後收市價3.5仙計，市值只餘2.11億元。南海則在中國數碼持股59.11%，以最後收市價2仙計，尚值2.57億元。

上市公司若轉為非上市公司，一般而言，貸款銀行很多時會取消由上市公司提供貸款擔保人的角色，在這個情况下，被取消上市地位的公司會面臨債務成本上升的問題，若然其本身負債不菲，所面臨的財務壓力便會明顯增加，有機會要變賣資產。