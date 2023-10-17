中電售電升1.6% 燃料費五連跌共18%

今年截至9月份單季在港售電109.73億度，按季增加17.95%，連續兩個季度增加。但是按年比較，今年第三季度售電按年減少1.4%。

平均淨電價較年初降5.5%

中電指出，燃料調整費自6月以來持續呈下降趨勢，10月份下調至每度電52.2港仙，使平均淨電價較年初下降5.5%。根據中電官網數據顯示，燃料調整費連跌5個月，跌幅達17.8%（見圖）。集團又首次披露，在港展開多項工商業用戶提供能源審核服務，當中涵蓋ESR（1821）及遠東發展（0035），另替領展（0823）探討在香港和大灣區進行能源管理。

在其他市場方面，中電表示，位於內地大亞灣核電站其中一台機組在第三季展開計劃停運，至2024年初才結束。其位於廣東省的兩個核電項目在第三季的發電量保持平穩。至於澳洲的燃氣發電資產的發電量錄得下降，主要是由於當地冬季氣溫較為溫和，導致電力需求回落。

另因為EnergyAustralia用以管理市場波動風險的遠期購電合約，大部分是於批發電價回落前簽訂，為抵消部分較高昂的成本，其於季內調高大部分住宅及小型企業客戶的電價及天然氣價格。