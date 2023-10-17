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極兔首日孖展1.2億未足額

【明報專訊】東南亞第一大物流股印尼極兔速遞（1519）（J&T Express）昨日起至19日（周四）招股，為港交所（0388）近年力吸東南亞企業來港上市打響頭炮。極兔擬於全球發行3.27億股，一成於香港公開發售，集資額39.2億元，較先前市傳集資的10億美元（約78.18億港元）大劈一半。招股價為12元，一手200股計入場費為2424.2元，於本月27日正式掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利、美銀證券及中金公司（見表）。

極兔是次招股引來9名基石投資者，全均為極兔現有股東，認購近兩億美元（約15.64億港元），假設是次招股超額配股權未獲行使，9名基投認購股權佔總發售股份近四成，基投包括騰訊（0700）、高瓴、紅杉、新加坡淡馬錫、順豐控股（深：002352）、博裕資本、D1、GLP及Aspex Management。極兔首日孖展招股表現較淡靜，合共錄1.2億元孖展，當中富途借出8600萬元，以公開集資額3.92億元計暫未足額。

極兔的快遞服務範圍橫跨13個國家，2022年全年股東應佔純利為16.56億美元，於2020及2021年的全年則分別錄得5.65億及60.47億美元虧損；按弗若斯特沙利文資料顯示，極兔於2022年東南亞及中國市場的市場份額，分別為22.5%及10.9%。

卡游擬最快明年港上市

另外，據彭博引述消息人士報道，內地動漫主題遊戲卡和文具製造商卡游，擬最快於明年到港上市，卡游正與中金及摩根士丹利籌備上市事宜，現時處於初期商討階段，並料集資達數億美元，實際招股情况則視乎市場狀况，投行陣容及上市時間表或有變。

明報記者

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