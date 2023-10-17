彭博：新iPhone內地銷量遜以往

反映中國消費仍弱 華為搶客

彭博社指出，若分析師的初步估計準確，這將會是2018年以來，新iPhone銷情在中國的最差表現之一。Counterpoint將iPhone在中國銷售下滑，歸咎於中國經濟反彈乏力，因為相比美國市場，iPhone 15的頭9天銷售，可能較iPhone 14呈雙位數百分比的升幅。不過華為Mate 60 Pro在8月底於中國搶閘上市，較9月底才在中國上市的iPhone 15有時間優勢。

Counterpoint稱新iPhone接連多個周末在美國熱賣，「是來自iPhone最大市場正面訊號」，可減輕中國銷售的影響。不過許多分析師認為華為崛起可能削弱蘋果在高階智能手機市場的主導地位。Counterpoint估計華為單在今年就可賣出500萬至600萬部 Mate 60 Pro。Jefferies在周一的報告指出，趨勢顯示iPhone將在明年輸給華為，「我們認為中國需求疲軟，最終將導致iPhone全球出貨量低於預期」。

（綜合報道）

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