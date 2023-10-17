劉宇亮：國策提振 大市未虞太淡

國家隊入市加上擬設立平準基金，有望加強資金托市力量。除了內銀成為增持目標外，預計內險及證券股也有機會成為受益對象。翻查紀錄，截至今年上半年，匯金公司已為本次增持的四家銀行的前十大股東之一，同時也是中金公司、中信建投、新華保險和申萬宏源的前十大股東之一。除了內銀會成為增持目標外，預計內險及內地證券股也有機會成為受益對象。

另外，中證監收緊借貨沽空 ，調高沽空交易保證金比例，當局提高借貨成本門檻，將融券保證金比例由最少50%大幅調高至80%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例更調高至100%，並加大對不當套利行為的監管執法。

與此同時，美國債券收益率的增加對股指造成了一定的壓力。以巴地區的局勢仍然緊張，整體市場情緒複雜；亦有韓國媒體報道，法巴、匯控（0005）等公司涉嫌在港進行無貨沽空行為，可能將面臨創紀錄的罰款，均令市場蒙上陰霾，成為大市整固的因由。

市場走勢而言，恒指本月大市呈先低後高，由低點17,094點升至高點18,290點，在觸及50日均線後修正目標為升幅的一半，即為17,692點。考慮恒指平均月度波動在1700點至2000點之間，以及10月份最低點為17,094點，因此對10月的目標可設定為18,800點。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]