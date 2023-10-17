moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

劉宇亮：國策提振 大市未虞太淡

【明報專訊】近期市場熱議是國家隊開始增持四大行的股票，旨在提振市場信心。根據消息，這項舉措預計在未來6個月內繼續增持。此外，據彭博指出，內地有意設立平準基金以提振股市，並已將初步方案上報決策層，監管部門已向有關設立平準基金的初步方案進行了報告。該基金的總規模達數千億元人民幣，但實施細節尚未最終確定。

國家隊入市加上擬設立平準基金，有望加強資金托市力量。除了內銀成為增持目標外，預計內險及證券股也有機會成為受益對象。翻查紀錄，截至今年上半年，匯金公司已為本次增持的四家銀行的前十大股東之一，同時也是中金公司、中信建投、新華保險和申萬宏源的前十大股東之一。除了內銀會成為增持目標外，預計內險及內地證券股也有機會成為受益對象。

另外，中證監收緊借貨沽空 ，調高沽空交易保證金比例，當局提高借貨成本門檻，將融券保證金比例由最少50%大幅調高至80%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例更調高至100%，並加大對不當套利行為的監管執法。

與此同時，美國債券收益率的增加對股指造成了一定的壓力。以巴地區的局勢仍然緊張，整體市場情緒複雜；亦有韓國媒體報道，法巴、匯控（0005）等公司涉嫌在港進行無貨沽空行為，可能將面臨創紀錄的罰款，均令市場蒙上陰霾，成為大市整固的因由。

市場走勢而言，恒指本月大市呈先低後高，由低點17,094點升至高點18,290點，在觸及50日均線後修正目標為升幅的一半，即為17,692點。考慮恒指平均月度波動在1700點至2000點之間，以及10月份最低點為17,094點，因此對10月的目標可設定為18,800點。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]