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中國平安的「雙啞鈴」資產配置

【Presented by：WAW Creation】我們可以把保險公司看成是經營資產負債業務，利潤的來源是資產負債的匹配管理。保險公司在銷售保單後產生負債，即給付責任；通過將保險資金作投資以獲取收益，如收益可覆蓋負債成本，並保證負債到期時可以給付，就能產生利潤。

Presented by﹕WAW Creation

換句話說，保險公司的資產和負債，在成本收益和期限結構兩方面匹配度愈高，利潤便愈大。

 

保險資金具有長期屬性，但由於中國缺乏收益率較好的長期資產以滿足每年超過2萬億元人民幣的待配置資金和到期再投資資金需求，導致行業「長錢短配」情況普遍；此外，面對利差風險、利率和權益市場波動，長期保持穩定的資產投資回報對保險公司來說是考驗。

據中國保險資產管理業協會數據，目前國內壽險行業負債平均久期超過12年，資產平均久期為6年左右，資產負債久期長期錯配，久期差較大。

另一方面，銀保監會資料顯示，截至2022年底，保險資金運用餘額為25.35萬億元人民幣，同比增長9.15%。當年的保險資金年化綜合投資收益率為1.83%，但同期行業主流產品增額終身壽險預定利率達到3.5%，要達至收益覆蓋負債成本存在挑戰。

2023年上半年中國經濟運行恢復向好，股票市場交投明顯回暖，保險行業年化綜合收益率為4.33%，較2022年有明顯提高。市場的波動性說明，保險公司必須制訂有效的配置策略，保持穩定的長期收益率。

 

資產負債管理成效顯著

截至2023年6月30日，中國平安保險資金投資組合規模近4.62萬億元人民幣，較年初增長6.5%。有效管理如此大規模險資的難度不少。

近年來，平安集團在利率高點時持續加大長久期利率債配置，包括國債和地方政府債等，資產負債久期差逐年縮減，目前已經從曾經的5年縮短至3年以內，且仍在逐年縮短中，這在中國以至全世界的保險公司中都是不多見的。

在投資收益方面，2023年上半年險資組合實現年化綜合投資收益率4.1%，同比上升0.7個百分點。平安可能不是某一年的投資明星，但從過去十年的投資收益情況看，平安的平均綜合投資收益率約5.5%，表明穿越經濟週期的長期價值投資是有效的。

 

獨特「雙啞鈴」均衡配置

「雙啞鈴」包含「大啞鈴」和「小啞鈴」，是中國平安在發展過程中所形成的均衡險資配置結構。

第一個啞鈴即「大啞鈴」的一端是大量的長久期利率債，包括國債、地方政府債等。中國平安是保險公司中擁有長期利率債最大的一家公司，必然要相應地配置風險類的資產，因此，另一端是風險資產，包括權益類資產、不動產、非上市股權等，形成這啞鈴的「陰陽平衡」。

「大啞鈴」的風險資產端又是第二個啞鈴，即「小啞鈴」：一端是高分紅的穩健股票如銀行股，此類股票分紅高、盈利能力強，價格波動率低，屬於價值投資；另一端是成長型股票，比如科技類、醫藥類、新能源的投資等，這又是第二個啞鈴的「陰陽平衡」。

「大啞鈴」一端的固收類資產，確保集團獲得穩健收益；另一端的風險類資產，則是集團增厚收益的重要一環。截至6月30日，中國平安投資組合中的債券投資及債券型基金的帳面值為2.73萬億元，佔投資總額的59.3%。

這個「雙啞鈴」配置結構在保障收益穩定性的同時，隨着市場的變化，通過股與債之間做平衡，及準確的品種配置，有效提升收益。

視頻：中國平安公司標識的意義

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