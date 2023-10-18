moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指升132點 成交縮至635億

標籤：經濟

【明報專訊】以巴局勢不明朗，加上市場觀望今日公布的內地經濟數據和下月初美國議息，港股成交繼續淡靜，主板全日成交635億元，較前日再縮減103億元，撇除半日市和港股通暫停交易日，為2019年12月以來新低。恒指續在萬八點以下波動，昨日高開175點報17,806點，全日大致維持逾百點升幅，收報17,773點，上升132點或0.75%。

國指收報6092點，上升0.71%，科指收報3836點，上升0.64%，港股通錄得淨流入6.56億元。內地近日推多招提振股市，內地10家國企周一晚上公布股東增持A股或回購，其中中石化（0386）H股升2.64%，中國鐵建（1186）和中煤能源（1898）均升2.2%。早前獲匯金公布增持的大型內銀續升，工行（1398）升1.56%，中行（3988）升1.43%。

分析：美下月議息 市場觀望氣氛濃

昨日科技股做好，小米（1810）升3.99%，為表現最佳藍籌；京東（9618）亦升2.22%。保險股反彈，友邦（1299）升1.61%，為推動恒指上升最多藍籌。研究報告指出，iPhone15中國首發銷量較前代下降4.5%，蘋果概念股受壓，舜宇（2382）跌2.2%，為跌幅最大的藍籌。

北水交易恢復一周後，港股成交再陷低位。第一上海首席策略師葉尚志指現在市場觀望看氣氛濃厚，10年美國債孳息率再升越4.8厘的16年高位水平，近期美國通脹數據高於預期，市場關注聯儲局在下月初議息會議，對維持高利率時間的說法。另外，近期內地經濟數據企穩，市場亦關注今日公布的第三季GDP，以及其後經濟數據變化，另下周三特首公布《施政報告》亦為市場關注焦點。他認為至下月初聯儲局議息，市場將維持缺乏清晰方向，恒指在17,000點至18,200點區間波動。