碧桂園1億境外債息寬限期滿 或交叉違約

報道指出，由於碧桂園尚未明確寬限期正式結束的日期，而上述債務原定支付期限為9月17日，因撞上周日令實際付息日為9月18日，故碧桂園必須在10月17日至18日的30天寬限期結束前支付1,540萬美元的利息，否則可能會被視為違約。

碧桂園在上周二（10月10日）公布，預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務。過去數星期集團亦有數筆離岸款項未能按時支付，但仍處於30天寬限期內。

而早前碧桂園疑為穩市場信心，10月13日於官方微信公眾號發布文章，指10月11日楊國強、莫斌到順德項目工地調研指導，是楊國強自上半年退休，轉任特別顧問後，首次再度公開亮相。其後亦傳出，10月9日碧桂園曾召開高管會議，總裁莫斌透露楊國強已將其私人飛機出售。

恒大地產境內債擬延一年付息

至於中國恒大（3333）境外債務重組生變後，公司旗下境內主要附屬恒大地產於深交所刊發公告，指將於10月18日至19日召開境內公司債「20恒大05」的債券持有人會議，尋求調整「20恒大05」的債券本息兌付安排，將該債券2023年4月19日至10月18日的利息，由原來10月19日支付，改為延後一年，在2024年10月19日支付。若未能如期支付，將每日按應付未付金額的5%支付違約金。

遠洋境內債尋求寬限期至12月19日

此外，遠洋集團（3377）公布，尋求將公司境內公司債「15遠洋05」原需支付的2022年10月19日至2023年10月18日債息，寬限期改至2023年12月19日之前完成，即延長2個月付息寬限期，而延長債券持有人會議投票表決截止時間，由原來10月16日晚上九時，延至10月19日中午12時正。公司又補充將於10月18日召開第一次公司債券持有人會議。