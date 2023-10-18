高盛上季利潤挫逾三成 表現仍勝預期 反映或擺脫消費者業務困境

財報顯示，第三季與高盛旗下專業貸款公司GreenSky及房地產投資相關的減值達8.64億美元。受減值等影響，高盛第三季股本回報率（ROE）折合成年率降至7.1%，下調了3.1個百分點。季度利潤按年大跌33%至20.6億美元，每股盈利5.47美元，高於分析師預期的5.42美元。第三季收入按年下滑1%至118億美元，高於分析師預期的112億美元。

ROE折合成年率降至7.1%

高盛第三季的固定收益、貨幣及大宗商品業務（FICC）收入按年跌6%至33.8 億美元，但仍較分析師預期高出近6億美元。高盛指出，利率產品和抵押貸款的增長勢頭，有助抵消貨幣、大宗商品和信貸交易下滑。由於衍生品活動增加，股票交易收入按年增長8%至29.6億美元。高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）發聲明稱，在執行策略優先事項方面繼續取得重大進展，若市場環境持續向好，預計資本市場和策略活動將持續復蘇。

在美國大型銀行當中，高盛是最依賴投行和交易收入的銀行。儘管在蘇德巍的領導下，高盛曾爭取實現收入來源多元化，不過該銀行在拓展零售銀行業務時遭遇挫敗，之後又強調發展資產和財富管理業務，惟高盛的主要動力仍來自華爾街。高盛第三季的交易和諮詢業務，為高盛貢獻三分之二收入。今年迄今，高盛的已宣布及完成的併購交易、股權相關發行，以及普通股發行，在全球銀行居首。

擬退出與蘋果等合作信用卡業務

《華爾街日報》引述知情人士稱，高盛一些高層擬全面撤出消費者貸款業務，退出與蘋果（美：AAPL）及通用汽車（美：GM）合作的信用卡業務，但暫未有最終決定。據稱，高盛曾為信用卡業務與美國運通（美：AXP）商討，但運通對相關業務的虧損提出質疑。高盛合伙人認為，消費貸款業務引發複雜問題，超過其價值，並導致數十億美元損失。高盛目前已出售大部分個人貸款組合。

受惠加息 美銀上季利潤增一成

相比高盛，美國其他大型銀行表現較強。受惠於加息環境等因素，以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC），第三季利潤按年增長10%至78億美元，每股盈利90美仙，高於預期的82美仙。美銀第三季淨利息（貸款收入扣除支付給存戶的利息）收入按年增長4%至144億美元，高於分析師預期。整體季度收入按年增長3%至252億美元，略高於預期。美銀股價早段升約1%。

（綜合報道）

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