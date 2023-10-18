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瑞士百達看好能源價值股 料明年美經濟增長疲軟 企業收益收縮

【明報專訊】瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）認為，面對經濟增長和通脹前景的不確定，能源股和價值股在缺乏吸引力的全球股市中成為一個新機遇。盧伯樂預計，明年美國經濟增長疲軟，企業收益將小幅收縮，與分析師預測的強勁增長形成鮮明對比；同樣令人擔憂的是，通脹壓力尚未減弱，發達國家的央行準備從金融體系撤回更多流動性。由於許多發達國家的經濟狀况仍然欠佳，因此瑞士百達對股票保持中性評級，繼續增持債券、並減持現金。

盧伯樂預計，明年美國企業盈利增長將收縮2%以上，這與分析師普遍預測高達10%的增長形成鮮明的對比；同樣令人憂慮的是，在通脹壓力再次加劇之際，已發展國家的央行準備從金融體系撤回更多流動性。由於許多已發展國家的經濟狀况仍然欠佳，盧伯樂對股票保持中性評級，維持對債券增持、並減持現金的看法。雖然股票相對於債券看起來可能比較昂貴，但他認為機會正在出現，尤其是能源股和價值股。

股票較債券昂貴 惟機會正出現

儘管供應緊張導致油價上漲，但能源股仍被市場低估。布蘭特原油價格再次逼近每桶100美元，這是自2014年以來從未見過的水平（除了俄烏衝突爆發時引發的價格飈升之外）。與此同時，能源股估值亦是第二廉宜的行業（只有金融股的估值更廉宜），市盈率僅10倍，因此盧伯樂將該行業從「中性」上調至「增持」。

盧伯樂預期，這並不是說沒有具吸引力的增長型股票，有一些行業獲利相對穩定，涉及人工智能主題，且估值並不昂貴，例如通訊服務相關股票便值得增持。盧伯樂也增持消費必需品板塊，以在未來增長放緩的情况下為投資組合保留防禦力。高油價可能加劇消費者的壓力，同時，家庭儲蓄佔GDP的比例下降，低收入的美國消費者已經開始削減支出；信用卡和汽車貸款拖欠問題也有惡化的迹象。基於這些原因，盧伯樂將非必需消費品的評級下調至「減持」。他亦預計，房地產前景仍然欠佳，主要是官方利率上升對抵押貸款利率的影響，以及辦公室房地產的嚴重錯配。

增持中國以外新興市場

盧伯樂繼續看好高獲利能力、良好的獲利能見度和低槓桿率的公司，換句話說就是「品質」高的公司，因此維持增持個別股票類別。同時，該行仍然增持中國以外的新興市場，因為新興經濟體增長將比已發展市場更加強勁，尤其因發展中國家央行更有能力開始寬鬆貨幣政策。然而，中國仍處於停滯狀態，也為歐洲企業帶來壓力，而其他新興國家的增長可能在明年繼續加速，增長速度輕鬆超過已發展國家。

在處於高估值的股市中，他增持能源股，因其受到油價上漲和具吸引力的估值推動，同時價值股是新的機會。對於增長型股票，他仍然增持通訊服務及消費必需品板塊，以在未來經濟增長放緩的情况下為投資組合保留防禦力。

美國基準10年期公債收益率約為4.5厘，處約15年前水平，盧伯樂預計聯儲局將在2024年後期放寬政策利率，讓這切入點更吸引。盧伯樂對美國債維持正面看法，這也延伸到通脹掛鈎債券，以上債券看來很吸引，實際收益率目前高於2%。除美國債外，他看好新興市場本地貨幣債券。盧伯樂預計，新興市場和已發展國家之間的GDP增長差距，將從2022年的0.4個百分點，擴大到今年的2.3百分點和明年的3.2百分點。當然，由於目前實質利率處於數十年來的高位，對於債務的可持續性成為一些國家的問題。雖然發展中國家（如埃及、南非和智利）存在一些債務問題，但總體而言，盧伯樂認為大多數主要國家都有工具應對不斷上升的利率負擔。他認為，美國非投資級別債相對於美國國債的風險溢價僅略高於400個基點（100基點相當於1厘），並不能為風險提供足夠溢價，故偏向要減持。

看好日股 日債宜謹慎

而市場對日本市場興趣漸濃，但他對日本債券亦持謹慎態度，並認為日本央行的超寬鬆政策立場是站不住腳的，並將在年底前改變。因此，對日本政府公債持「減持」評價。但日本股市繼續向好，在強勁出口的推動下，他預計世界這第三大經濟體明年將增長1.5%，高於預期；未來幾個月私人消費將會上升，而薪資增長的持續回升，將促使日本央行結束負利率政策。

明報記者 龍彩霞

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