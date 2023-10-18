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高品質發展吉林行： 探視披上白紗的長白山

【Presented by：WAW Creation】時值深秋，冰雪長白已然在望。

長白山素有「千年積雪萬年松，直上人間第一峰」美譽。來到吉林，又怎能錯過。當然是一定要到的！

作為「松花江、鴨綠江、圖們江」三江之源，長白山四季可賞，擁有多項美譽，是「國際A級自然保護區、國家5A級旅遊景區、國際慢城」，亦是「中國山地戶外運動賽事發源地」及「2023中國避暑旅遊優選地」，享譽世界的旅遊目的地。

事實上，長白山擁有目前世界上保存最完整、生長最良好、最具有代表性的溫帶原始森林生態系統，被確定為中國生態文明建設先行示範區，中國東北虎種群恢復優先區和國家公園體制改革試點區。自然資源豐富，有近4,200種的野生動植物和真菌資源，是歐亞大陸北半部最具有代表性的典型自然綜合體，是世界少有的「物種基因庫」和「天然博物館」。

近年來，長白山保護開發區依託長白山深厚的歷史文化底蘊和資源稟賦，堅持把文化旅遊產業作為區域經濟發展的重要引擎，通過挖掘和塑造以長白山國家自然保護區為代表的生態文化；以長白山神廟遺址為代表的歷史文化；以老黑河遺址為代表的紅色文化；以關東少數民族風情為代表的民俗文化；以「長相守，到白頭」為代表的愛情文化和以朝鮮族參雞湯、滿族八大碗、鐵鍋燉等為代表的美食文化，充分發揮文化對旅遊產業發展的賦能作用。

Presented by﹕WAW Creation

 

水天一色話天池

長白山景點不少，其中天池是必到之處，有人形容：天池如同湛藍的寶石鑲嵌在最高峰，很是貼切，加上周圍有16座山峰聳立，適逢藍天白雲的話，山峰倒映湖中，水天一色，很是可觀。

天池，又名龍潭、長白山天池，在朝鮮半島稱白頭山天池，是中國和朝鮮的界湖。天池其實是火山口積水形成的湖泊，橢圓形，水面海拔2,194米，面積為9.165平方公里，周長14.4公里，水深平均204米，最深373米，總儲水量約20億立方米，據知只有出水口，沒有入水口。

 

世界頂級粉雪基地

長白山另一個強項，便是冰雪旅遊，被業界列為「中國冰雪旅遊投資潛力區」榜首，因其地處世界級黃金冰雪緯度帶，與歐洲的阿爾卑斯山和北美的洛磯山相媲美，是世界三大粉雪基地之一。

長白山雪質、雪量和雪期都處於世界頂級水準，有「雪域王國」之美譽。現已持續推出了冰雪觀光體驗、節慶活動、運動賽事、文化美食、民俗史跡等十大主題旅遊線路產品，打造了「長白天下雪」的冰雪文旅品牌和「長白山冰雪馬拉松」的冰雪賽事品牌，真正實現了「冷資源」向「熱經濟」轉變。汽車穿越雪地漂移、冬季漂流慢賞霧凇、林海徒步踏雪賞雪、行攝長白身在其中等等，一系列日益豐富的沉浸式新玩法被眾多年輕人列入冬季游長白山的「必打卡」清單。

此外，長白山是康養之地，森林覆蓋率高達95%，孕育了豐富的奇珍異寶，人參、鹿茸、林蛙油等產量據中國首位。而長白山溫泉、長白山礦泉水，則是健康養生的瑰寶，沐浴在山中溫泉，可感洗滌身心。

 

交通方便 高鐵可達

旅遊的另一大前提，是交通配套必須完整，目前長白山交通體系快捷暢通，已先後建成龍浦高速松長聯絡線、長白山機場擴建、敦白高鐵等重點交通工程。同時，長春到長白山高鐵僅需2.5小時，隨着沈白高鐵、沿邊開放旅遊大通道陸續開通，長白山與北京等大城市的距離將拉近至4小時。年輸送量240萬人的長白山機場即將投入使用。

截止目前，今年長白山景區共接待遊客已超過240萬人次。