高品質發展吉林行： 皓月集團深耕「牛業」 為港供應「靚牛」

【Presented by：WAW Creation】生活質素提升，老饕都在追求優質食品。高品質發展吉林行最後一站來到由吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司（下稱皓月集團），這家企業通過五豐行供港凍牛肉，經香港食環每兩年直接複檢，為港入入口優質靚牛肉！
Presented by﹕WAW Creation
眾所周知，日本「神户和牛」是和牛中的名牌，肉味上盛，霜降般的油花紋理令人心動。「沃金黑牛」在口感和嫩度不僅可與日本「神户和牛」媲美，同時兼有延邊牛的獨特風味，現已在中國高端肉牛市場上佔得一席位，主要在高端市場銷售，而且供不應求。據悉，目前種繁已經完成，「沃金黑牛」具備了規模化養殖的基礎，下一步將擴大養殖範圍。
皓月集團成立25年以來一直堅持品質、堅持肉牛產業、堅持清真定位不動搖。皓月集團執行總裁趙建勇強調，在疫情期間，集團包括董事長在內，曾連續58日「駐廠」，以保障生產和供應，期間更沒有員工感染新冠肺炎。
還有，皓月對清真定位的堅持，包括採用較為人道的清真屠宰方式，其特色是先誦經，後以「一針」使牛隻失去知覺，進而採用鋒利刀具「一刀切」，以符合清真的屠宰要求。
皓月集團是首批國家級農業產業化重點龍頭企業之一， 以「圍繞肉牛全產業鏈不動搖」的發展戰略，自2000年啟動生產流水線後，陸續建立起以肉牛飼養、食品加工、生物大健康、皮革、飼料和有機肥等六大產業為核心的肉牛全產業鏈發展模式。此外，皓月集團也向高端肉牛、預製菜領域轉型。目前，預製菜年銷售額達到10多億元。
畜牧養殖：採用公司加基地帶農戶的運作模式，實施訂單養殖，從源頭上確保牛源的穩定供給及品質安全。先後在吉林、黑龍江、河南等地建設了十大綠色生態育肥牛養殖示範基地。引進世界高檔肉牛種源，採用胚胎移植、良種繁育等高科技手段，繁育而成的高檔牛種——沃金黑牛。
飼料加工：皓月飼料是國內領先的反芻動物飼料專業生產企業，2003年投產以來，單班生產能力達30萬噸。致力於無激素、無抗生素的飼料研發與生產，並實現了全面的自動化生產。產品涵蓋肉牛、奶牛和羊三大系列。
食品加工：生產佈局由中、法、德三國專家聯合設計，具有國際先進水準的肉牛屠宰加工生產線，薈萃了11個國家27個廠家先進設備，應用了旋轉定位、機械剝皮、自動劈半、分級預冷、科學排酸等高科技工藝技術。推出七大系列300多種產品，打造國內牛肉熟食製品領軍品牌。
大健康：圍繞優質牛源打造的高科技健康產業，現已發展成為健康食品和高科技醫療生物材料兩大版塊。2008年，建成面積達5,000多平方米的GMP車間，引進國內外先進的生產設備及檢驗儀器，獲得了GMP認證。皓月牛源特色健康食品，採用現代生物技術，利用牛副產品精深加工70多種高科技營養健康食品。近年還合作開發了新型生物瓣膜、醫用膠原蛋白等高科技生物材料。
制革業：皓月皮革產品，採用義大利先進技術，通過對一張牛皮進行處理，可以分出五到六層成品革，生產加工皮鞋、皮具、皮箱、傢俱等，為客戶提供卓越的品質和舒適體驗。此外還致力於將最好的牛皮應用到最好的國產汽車坐墊上，給國人極致舒適享受。
有機肥：有機肥產業是皓月肉牛全產業鏈之一，以飼育肥牛產生的優質牛糞及屠宰肉牛產生的胃容物為基料，通過生物工程術，生產無公害優質生物有機複合肥，以滿足生態農業綠色環保食品需要。
皓月集團成立25年來，始終堅持肉牛主業不動搖，已發展成為全國農業龍頭百強企業，全國肉類綜合十強企業，亞洲最大的牛肉生產和進出口貿易基地。在全國同行業中處於五個第一的突出地位。
一是，產業規模突出。以吉林省為中軸，全國三省五個廠區，年屠宰肉牛100萬頭、肉羊200萬隻。
二是，品牌影響突出。集中國馳名商標、中國名牌和國際知名品牌等於一身。
三是，進出口貿易突出。累計出口20多個國家和地區。
四是，產業鏈延伸突出。用工業化大資料的思維謀劃現代肉牛產業大發展。
五是，社會效益和誠信度突出。20多年來，以吉林省為中軸，累計帶動21.5萬農戶、上百萬農民，通過帶動其養牛年增收20億元以上，過腹轉化玉米和秸稈750餘萬噸，真正實現了龍頭帶動農民走共同富裕之路。