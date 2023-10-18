高品質發展吉林行： 皓月集團深耕「牛業」 為港供應「靚牛」

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「沃金黑牛」供不應求

眾所周知，日本「神户和牛」是和牛中的名牌，肉味上盛，霜降般的油花紋理令人心動。「沃金黑牛」在口感和嫩度不僅可與日本「神户和牛」媲美，同時兼有延邊牛的獨特風味，現已在中國高端肉牛市場上佔得一席位，主要在高端市場銷售，而且供不應求。據悉，目前種繁已經完成，「沃金黑牛」具備了規模化養殖的基礎，下一步將擴大養殖範圍。

皓月集團成立25年以來一直堅持品質、堅持肉牛產業、堅持清真定位不動搖。皓月集團執行總裁趙建勇強調，在疫情期間，集團包括董事長在內，曾連續58日「駐廠」，以保障生產和供應，期間更沒有員工感染新冠肺炎。

還有，皓月對清真定位的堅持，包括採用較為人道的清真屠宰方式，其特色是先誦經，後以「一針」使牛隻失去知覺，進而採用鋒利刀具「一刀切」，以符合清真的屠宰要求。

皓月集團是首批國家級農業產業化重點龍頭企業之一， 以「圍繞肉牛全產業鏈不動搖」的發展戰略，自2000年啟動生產流水線後，陸續建立起以肉牛飼養、食品加工、生物大健康、皮革、飼料和有機肥等六大產業為核心的肉牛全產業鏈發展模式。此外，皓月集團也向高端肉牛、預製菜領域轉型。目前，預製菜年銷售額達到10多億元。

六大核心產業

畜牧養殖：採用公司加基地帶農戶的運作模式，實施訂單養殖，從源頭上確保牛源的穩定供給及品質安全。先後在吉林、黑龍江、河南等地建設了十大綠色生態育肥牛養殖示範基地。引進世界高檔肉牛種源，採用胚胎移植、良種繁育等高科技手段，繁育而成的高檔牛種——沃金黑牛。

飼料加工：皓月飼料是國內領先的反芻動物飼料專業生產企業，2003年投產以來，單班生產能力達30萬噸。致力於無激素、無抗生素的飼料研發與生產，並實現了全面的自動化生產。產品涵蓋肉牛、奶牛和羊三大系列。

食品加工：生產佈局由中、法、德三國專家聯合設計，具有國際先進水準的肉牛屠宰加工生產線，薈萃了11個國家27個廠家先進設備，應用了旋轉定位、機械剝皮、自動劈半、分級預冷、科學排酸等高科技工藝技術。推出七大系列300多種產品，打造國內牛肉熟食製品領軍品牌。

大健康：圍繞優質牛源打造的高科技健康產業，現已發展成為健康食品和高科技醫療生物材料兩大版塊。2008年，建成面積達5,000多平方米的GMP車間，引進國內外先進的生產設備及檢驗儀器，獲得了GMP認證。皓月牛源特色健康食品，採用現代生物技術，利用牛副產品精深加工70多種高科技營養健康食品。近年還合作開發了新型生物瓣膜、醫用膠原蛋白等高科技生物材料。

制革業：皓月皮革產品，採用義大利先進技術，通過對一張牛皮進行處理，可以分出五到六層成品革，生產加工皮鞋、皮具、皮箱、傢俱等，為客戶提供卓越的品質和舒適體驗。此外還致力於將最好的牛皮應用到最好的國產汽車坐墊上，給國人極致舒適享受。

有機肥：有機肥產業是皓月肉牛全產業鏈之一，以飼育肥牛產生的優質牛糞及屠宰肉牛產生的胃容物為基料，通過生物工程術，生產無公害優質生物有機複合肥，以滿足生態農業綠色環保食品需要。

五個第一的突出地位

皓月集團成立25年來，始終堅持肉牛主業不動搖，已發展成為全國農業龍頭百強企業，全國肉類綜合十強企業，亞洲最大的牛肉生產和進出口貿易基地。在全國同行業中處於五個第一的突出地位。

一是，產業規模突出。以吉林省為中軸，全國三省五個廠區，年屠宰肉牛100萬頭、肉羊200萬隻。

二是，品牌影響突出。集中國馳名商標、中國名牌和國際知名品牌等於一身。

三是，進出口貿易突出。累計出口20多個國家和地區。

四是，產業鏈延伸突出。用工業化大資料的思維謀劃現代肉牛產業大發展。

五是，社會效益和誠信度突出。20多年來，以吉林省為中軸，累計帶動21.5萬農戶、上百萬農民，通過帶動其養牛年增收20億元以上，過腹轉化玉米和秸稈750餘萬噸，真正實現了龍頭帶動農民走共同富裕之路。