樓市不景 固投首9月增3.1%遜預期

匯豐：民間投資復增長 信號正面

固定增速回穩由製造業帶動，首9個月製造業投資按年增6.5%，較首8個月加快0.6個百分點。匯豐指除了內需增長和基數較低，亦受惠於工業企業利潤在8月回復增長和產業升級鼓勵政策。不過首9個月基建投資增速放緩0.2個百分點至6.2%，匯豐指中央要求今年的地方政府專款債券需在10月底使用完畢，年內或出現資金短缺，不過人大常委會批准提早下達明年的地方專項債限額，有助支持今年內基建的推行。

房地產開發投資差過市場預期，首9個月按年下跌9.1%，低於市場預期的8.9%和首8個月的8.8%。不過國家統計局副局長盛來運表示行業有按月改善，例如9月70個大中城市新房和二手商品房，網簽交易量按月增長2.8%，為5個月下降後首次轉正；商品房新開工面積降幅亦見收窄。他指認為優化政策作用持續釋放，房地產總體處於調整階段，及後仍會着重政策落實。