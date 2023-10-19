比亞迪料第3季多賺1倍 股價彈7% 預期增長超市場估算 多家大行唱好

本報統計比亞迪每月公布銷量快報，與電動車前一哥Tesla（美：TSLA）公布季度交付量比較，顯示自去年第二季開始比亞迪新能源車（包括純電動車及混合動力車）銷量一直超越Tesla，至第3季以逾82.3萬輛總銷量，較Tesla交付量高出近九成（見圖）。即使以純電動車計，比亞迪第三季亦以約43.95萬輛產量，首次超越Tesla的43萬輛。

第3季純電動車產量 首超Tesla

除了認為比亞迪的盈喜為市場帶來驚喜，花旗繼續看好該股第四季的表現，即使在行業減價及競爭下，料比亞迪第四季銷量按季仍會錄得增長，料出口量達8.5萬輛，較第三季的7萬輛更高，增長主要來自非歐盟國家，而受惠出口上升，以及部分高邊際利潤電動車本土銷售理想帶動，該行預期明年比亞迪表現維持強勁增長，而公司的規模和策略都較同行優勝，令比亞迪出口40萬輛電動車已可取得相等於其在內地銷售100萬輛的利潤，維持該股行業首選及602元目標價。

大和料比亞迪全年300萬輛銷量可達標

美銀證券指出，比亞迪第三季盈喜勝於該行及市場預期，並分別上調對比亞迪2023、2024及2025年的銷售預期2%、2%及3%，主要因為高端品牌的更多貢獻，每股盈利預測則分別上調25%、14%及2%，該行將比亞迪的目標價由430元微升至431元，重申「買入」評級。大和證券認為，比亞迪第三季的超預期增長，可能受惠於規模效應的提升，而在高端品牌帶動下，有信心比亞迪全年300萬輛銷售可以達標，維持「買入」評級，目標價346元。

同樣認為比亞迪第三季盈利超預期的摩根士丹利則估計，比亞迪第三季每輛汽車盈利介乎1.05萬至1.27萬元人民幣，較該行原先估計的每輛賺9000至9200元人民幣，及市場估計每輛賺約9500元人民幣的高。不過大摩指出，隨著第三季後期大規模減價、市場佔有率見頂、庫存的上升、競爭加劇及更困難的出口環境，市場關注比亞迪如何維持增長勢頭，目標249元及評級「與大市同步」。

明報記者