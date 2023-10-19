ASML上季訂單額挫四成 遠遜預期 中國躍升最大市場 貢獻46%收入

【明報專訊】晶片製造行業在減產去庫存之際，荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）第三季接獲的訂單總額，按季大跌42%至26億歐元（約215億港元），遠低於分析師平均預期的45億歐元（約373億港元）。雖然ASML仍有大量訂單等待出貨，但受到高通脹及經濟前景不明朗等因素影響，半導體行業整體需求疲軟，令中國在ASML季度收入的佔比急增。中國市場第三季為ASML貢獻46%收入（見表），遠高於次季的24%及首季的8%佔比，躍升為ASML最大市場。ASML早段股價挫5%。
ASML第三季收入按季減少逾3%至66.7億美元，是6季以來首次下降。利潤為19億歐元（約157億港元），而毛利率為51.9%，高於預期。由於中國晶片製造商紛紛趕在美國收緊出口管制措施生效前下單，有助彌補ASML在其他市場的疲弱表現。
ASML行政總裁Peter Wennink表示，宏觀經濟形勢未有改善，通脹及利率仍然較高，部分人憂慮歐洲和美國可能經濟衰退，且地緣政治環境不時變得困難。
根據彭博社估計，ASML的最大客戶台積電，第三季銷售將下滑11%。不過ASML曾透露，中國內地客戶樂於接收其他企業不要的設備，因為中國的晶圓廠已準備就緒，可接收生產工具。
在ASML愈益依賴中國市場之際，美國不斷收緊對中國出口半導體技術的限制，令ASML也受影響。美國政府早前說服荷蘭政府，禁止ASML在未獲許可的情况下，把部分型號的深紫外光（DUV）光刻機出口中國。這項限制措施預定於明年1月1日起生效。ASML目前已被禁止把最先進的極紫外光（EUV）光刻機對華出口，未來禁令擴大至DUV這種較次級的技術。
隨着美國政府將更多晶片納入對華出口限制清單，ASML預期美國的措施，將在中期至長期影響其中國市場的收入。Wennink昨表示，出口限制影響ASML對中國的15%銷售。不過他預期，在美國和荷蘭政府實施出口限制後，中國晶片製造商對晶片生產設備的需求將持續強勁，其對成熟製程生產技術的需求仍然龐大，料中國訂單仍未於今年見頂。
ASML預期，第四季收入介乎67億至71億歐元，毛利率介乎50%至51%，今年全年淨銷售額（net sales）將增長近30%。ASML財務總監Roger Dassen稱，半導體產業可能已接近谷底，明年收入將與今年接近，而2025年將顯著增長。Jefferies分析師Janardan Menon認為，半導體行業正處於新一輪上升周期的早期階段，行業基本面和ASML的訂單預計將穩步改善。