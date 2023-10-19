美新規累晶片股續挫 分析：英特爾恐成最大輸家

Nvidia再挫3% 大摩降目標價

隨着專為中國市場而設的晶片被禁出口，Nvidia警告新規或礙產品開發，並造成其他困難，但短期不會造成財務損失。摩根士丹利以「嚴厲」出口管制為由，下調Nvidia目標股價。Nvidia競爭對手超微半導體（AMD）（美：AMD）及英特爾（Intel）（美：INTC）周二股價跌逾1%，昨午夜前跌勢未止。

SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel指出，英特爾為遵守美國去年10月頒布的晶片出口限制，特別推出中國「特供版」AI晶片Gaudi2。該款晶片在7月才上市，現在也受美國新規打擊。天風國際證券分析師郭明錤指出，英特爾可能是美國新規的最大輸家，因為英特爾Gaudi 2客戶主要來自中國，反觀AMD客戶仍以北美市場為主，其影響相對較小。

另今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）重申，通脹回落的時間比預期長，且通脹仍太高，預示利率將長期高企。昨晚公布的數據顯示，美國上周30年按揭貸款利率漲至7.7厘，連續第6周上升。受按揭利率高企影響，上周按揭貸款申請量跌至1995年5月以來最低。

對利率敏感的美國2年期國債孳息率昨晚升穿5.2厘。美國10年期國債孳息率升穿4.9厘，是2007年以來首次。美國30年期國債孳息率亦升穿5厘。美股三大指數早段下滑，納指跌逾1%。歐洲股市普遍下滑。伊朗呼籲對以色列實施石油禁運，油價午夜前升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]