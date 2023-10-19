moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美新規累晶片股續挫 分析：英特爾恐成最大輸家

【明報專訊】美國政府收緊先進晶片對華出口的限制，晶片股昨早段續跌。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）周二股價挫4.7%，是逾兩個月以來最大跌幅，市值蒸發逾500億美元（約3900億港元），昨本港時間午夜前股價再挫逾3%。

Nvidia再挫3% 大摩降目標價

隨着專為中國市場而設的晶片被禁出口，Nvidia警告新規或礙產品開發，並造成其他困難，但短期不會造成財務損失。摩根士丹利以「嚴厲」出口管制為由，下調Nvidia目標股價。Nvidia競爭對手超微半導體（AMD）（美：AMD）及英特爾（Intel）（美：INTC）周二股價跌逾1%，昨午夜前跌勢未止。

SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel指出，英特爾為遵守美國去年10月頒布的晶片出口限制，特別推出中國「特供版」AI晶片Gaudi2。該款晶片在7月才上市，現在也受美國新規打擊。天風國際證券分析師郭明錤指出，英特爾可能是美國新規的最大輸家，因為英特爾Gaudi 2客戶主要來自中國，反觀AMD客戶仍以北美市場為主，其影響相對較小。

另今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）重申，通脹回落的時間比預期長，且通脹仍太高，預示利率將長期高企。昨晚公布的數據顯示，美國上周30年按揭貸款利率漲至7.7厘，連續第6周上升。受按揭利率高企影響，上周按揭貸款申請量跌至1995年5月以來最低。

對利率敏感的美國2年期國債孳息率昨晚升穿5.2厘。美國10年期國債孳息率升穿4.9厘，是2007年以來首次。美國30年期國債孳息率亦升穿5厘。美股三大指數早段下滑，納指跌逾1%。歐洲股市普遍下滑。伊朗呼籲對以色列實施石油禁運，油價午夜前升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]