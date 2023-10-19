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併購諮詢等業務大減 大摩上季利潤跌9%

【明報專訊】受併購交易諮詢等業務大減影響，摩根士丹利（美：MS）第三季利潤按年減少9%至24億美元，股價早段挫逾7%，跌至74.35美元，見52周低位。

美聯儲加息，以及對潛在經濟衰退的擔憂，使許多企業暫緩完成交易，又或押後將企業上市。大摩投行業務收入按年大跌27% 至9.38億美元。大摩為企業客戶提供併購諮詢的收入按年大跌三成以上，債券承銷的收入同樣倒退，不過股票承銷收入有所增長。

雖然美國大型銀行正面對交易放緩的問題，但大摩的表現遜於其他大行。相比之下，摩根大通（美：JPM）第三季的投行業務收入略為下降，花旗集團（美：C）和美銀（美：BAC）的投行收入錄得增長，而高盛（美：GS）的投行收入大致持平。

財富管理業務收入增長5%

大摩第三季交易收入亦按年跌4%，相比高盛的季度交易收入大致持平，而花旗和美銀則有所增加。幸而大摩核心的財富管理業務提供了一些緩衝，相關業務收入按年增長5%至64億美元，相當於大摩整體季度收入接近五成。大摩季度收入按年增長2%至133億美元，大致符合預期。

其他波動較大的股票，包括美國聯合航空（美：UAL）。該航空公司警告，由於航空燃油價格上漲，加上中東局勢緊張令以色列特拉維夫的航班暫停，將侵蝕其第四季的利潤，其股價早段挫8%。

（綜合報道）

[國際金融]