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美債息衝高嚇散科網股 恒指挫436點

標籤：經濟

【明報專訊】美債息續全線升，30年債息試穿5厘，拖累周四港股隨亞太股市全線向下，逾1100隻股份下跌，恒指收市跌436點或2.46%，報17,295點，10天及20天平均線齊失守，大市成交金額增至911億元，科網股領跌，單是阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及美團（3690）已拖低恒指逾百點。市場人士指，倘若大市短期未能有明顯反彈兼企穩，恐怕要來一次更深的調整。

南水淨沽A股增至117億

隔晚美股三大指數顯著下跌，恒指低開192點，報17,540點已是全日高位，其後反覆向下，午後跌幅擴至逾400點，最終以接近全日低位收市；國指跌151點，收報5924點；科指險守3700點收市，跌71點，為4個月低位。A股繼續尋底，滬深300大跌逾2%，深證成指及創業板指數分別跌至2020年3月及4月的低位。

北水錄得淨入17.92億元，主要流入前日力沽的盈富（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828）三大指數ETF。油價彈，中海油（0883）反被北水淨沽2.38億元，騰訊、藥明生物（2269）亦分別遭北水淨沽1.93億元及1.78億元；南水北上淨沽A股增至117.04億元人民幣，連續第5日淨流出，累計沽走288.38億元人民幣。

分析：若短期未企穩 恐見16000

美國10年國債息率再創16年來新高，科網股幾乎全跌，其中京東（9618）、百度（9888）更跌逾半成；中資金融股沽壓重，中壽（2628）挫6.7%為表現最差藍籌；有報道指，港府只擬為樓市減辣而非撤辣，新地（0016）、長實（1113）及恒地（0012）跌2至3%；手機相關股成逆市奇葩，舜宇光學（2382）升8.7%，是升幅最大藍籌，日前急跌的聯想集團（0992）反彈6.3%，小米（1810）亦升逾3%。

銀河證券環球市場部業務發展董事羅尚沛表示，美債息升是昨日拖累亞洲股市下跌主因，短期內恒指若明顯反彈兼企穩，有望向上破位，否則恐怕要來一次更深的調整，有可能見16,000點。第一上海首席策略師葉尚志則指，走勢上恒指跌回到17,500點的好淡分水線以下收市，代表早前出現的技術性回升反彈格局勢頭已受到破壞，並重拾由8月開始出現的尋底走勢。