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極兔孖展認購3.8億未足額

標籤：經濟

【明報專訊】東南亞第一大物流股印尼極兔速遞（1519）昨日截止認購，截至昨日上午市場數據顯示，極兔孖展認購3.77億元，相當於公開發售部分3.92億元的96%，仍未足額。公司將於本月26日公布分配結果，並於27日掛牌。

中企雲鏈申請港上市

另外，中國獨立產業數字金融平台中企雲鏈前日（18日）於港交所（0388）遞表申請上市，聯席保薦人為中信建投國際、農銀國際、工銀國際及邁時資本。按公司初步招股書顯示，在2020年及2021年，該公司分別錄得虧損4421萬元（人民幣，下同）及2829萬元，去年則扭虧為盈，獲利4569萬元。

而單是今年上半年利潤更進一步增至6197萬元，按年增長4.55倍，主要是期內收入增長26%同時，來自保理成本攤銷大幅減少令主營業務成本按年大降五成，加上其他營運成本亦見下降，帶動盈利大幅上升。

中企雲鏈成立於2015年，主營三大業務，包括確權業務（指確認資產權益誰屬）、場景數字業務及其他生態業務。根據弗若斯特沙利文的資料，以2022年確權金額及融資金額計，中企雲鏈是內地最大的獨立數字企業確權平台，市佔率分別為25.9%及31.3%；該公司也是首家累計確權金額突破1萬億元的獨立數字企業確權平台。