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萬洲傳分拆Smithfield美上市

標籤：經濟

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士消息指出，萬洲國際（0288），計劃分拆旗下史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）並重新在美國上市。

報道引述知情人士透露，具有87年歷史的史密斯菲爾德，或最早於明年重新在美國上市。知情人士補充稱，關於分拆及重新掛牌的商議目前仍在進行中，最終上市時間可能有變。

2013年斥47億美元收購

2013年，在內地擁有「雙匯」品牌的萬洲國際斥資47億美元收購史密斯菲爾德，並使其從紐約交易所退市。

這筆交易是當時中國公司對美國企業最大的收購之一，合併後的公司坐擁兩大中美品牌，隨之成為全球最大的養豬場和豬肉生產商，並於2014年在香港掛牌，募集資金超過23億美元。

目前，萬洲國際業務包括養殖、屠宰、批發及零售生鮮和冷凍豬肉，以及批發和零售肉製品。

去年，公司於美洲業務佔集團收入及分部利潤的56%及44.9%，營業收入按年增長11%。當中肉製品銷售額為92億美元，按年升8.8%，盈利較去年同期大幅增長約20%；豬肉銷售額達64億美元，按年升15.1%，惟受到生豬養殖成本的增幅因通脹及豬群健康問題，而超過生豬價格的增幅，導致有關業務由盈轉虧，經營虧損達4300萬美元。

萬洲國際昨日收市報4.36元，升0.46%。

明報記者